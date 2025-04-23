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«Реал» определился с преемником Крооса

вчера, 22:41

«Реал» определился с преемником полузащитника Тони Крооса.

Как сообщается, в качестве замены немцу мадридский клуб хочет подписать Энцо Фернандеса из «Челси».

Кроос завершил карьеру в 2024 году.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:27
...нам как то и без аргентинцев не плохо! И как можно Кросса с каким то Энцо сравнивать, хотя был один такой шустрила ,но тот кажется итальянец!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:11
С учетом того, что у аргентинца контракт до 2032 года и был куплен за рекордные 121 млн.евро, Реалу, и любому другому клубу будет сложно его выкупить 😁 за меньше Болик не отдаст.
А так, если кто заплатит такие деньги за него, продавать не думая!⚽️ Он то точно не незаменимый
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:09
Энцо и Мбаппе в одной команде после той песни об Анголе)) это будет интересно)
Гость
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