«Реал» определился с преемником Крооса

«Реал» определился с преемником полузащитника Тони Крооса.
Как сообщается, в качестве замены немцу мадридский клуб хочет подписать Энцо Фернандеса из «Челси».
Кроос завершил карьеру в 2024 году.
«Реал» определился с преемником полузащитника Тони Крооса.
Как сообщается, в качестве замены немцу мадридский клуб хочет подписать Энцо Фернандеса из «Челси».
Кроос завершил карьеру в 2024 году.
А так, если кто заплатит такие деньги за него, продавать не думая!⚽️ Он то точно не незаменимый
А так, если кто заплатит такие деньги за него, продавать не думая!⚽️ Он то точно не незаменимый