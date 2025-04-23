«Астон Вилла» пока не решила, стоит ли выкупать Рэшфорда

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вчера, 22:38

Нападающий , который на данный момент выступает за «Астон Виллу» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», надеется, что его следующий клуб окажется участником Лиги чемпионов.

Он примет решение о будущем только после завершения текущего сезона. Тем временем, «Астон Вилла» еще не приняла решение о возможности выкупа игрока за установленную сумму в 40 миллионов фунтов, и одной из преград может стать высокая зарплата в размере около 350 тысяч фунтов в неделю.