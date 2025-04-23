Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Астон Вилла» пока не решила, стоит ли выкупать Рэшфорда

вчера, 22:38

Нападающий Маркус Рэшфорд, который на данный момент выступает за «Астон Виллу» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», надеется, что его следующий клуб окажется участником Лиги чемпионов.

Он примет решение о будущем только после завершения текущего сезона. Тем временем, «Астон Вилла» еще не приняла решение о возможности выкупа игрока за установленную сумму в 40 миллионов фунтов, и одной из преград может стать высокая зарплата в размере около 350 тысяч фунтов в неделю.

Рэшфорд не исключает возвращения в МЮ, но сомневается, что сможет регулярно играть под руководством Рубена Аморима, текущего главного тренера.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Краснодар» летом попытается подписать защитника из Лиги 1
Вчера, 22:34
Слухи«Бавария» может заработать 50 млн евро на трансфере Комана
Вчера, 21:40
Слухи«Ливерпулю» придётся заплатить «Бенфике» ещё 4,3 млн фунтов за Нуньеса
Вчера, 20:31
СлухиХусанов может покинуть «Манчестер Сити»
Вчера, 20:16
СлухиМЮ готов заплатить около 100 млн евро за двух нападающих из АПЛ
Вчера, 19:46
Слухи«Челси» хочет подписать вингера «Ювентуса»
Вчера, 19:29
Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:33
...освежил,обострил игру Виллы, но что это, какой то показной фортель,
а потом на спад или всё таки желание вновь обрести былую форму?! По крайней мере кам бэк в МЮ это не для него, даже убирая Аморима команды как таковой нет, а на лидера Он явно не тянет!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:20
Ну если будет нужен ,то оставят.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:09
Цену сбить попытаются
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 