«Астон Вилла» пока не решила, стоит ли выкупать Рэшфорда

Нападающий Маркус Рэшфорд, который на данный момент выступает за «Астон Виллу» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», надеется, что его следующий клуб окажется участником Лиги чемпионов.
Он примет решение о будущем только после завершения текущего сезона. Тем временем, «Астон Вилла» еще не приняла решение о возможности выкупа игрока за установленную сумму в 40 миллионов фунтов, и одной из преград может стать высокая зарплата в размере около 350 тысяч фунтов в неделю.
Рэшфорд не исключает возвращения в МЮ, но сомневается, что сможет регулярно играть под руководством Рубена Аморима, текущего главного тренера.
а потом на спад или всё таки желание вновь обрести былую форму?! По крайней мере кам бэк в МЮ это не для него, даже убирая Аморима команды как таковой нет, а на лидера Он явно не тянет!!!
а потом на спад или всё таки желание вновь обрести былую форму?! По крайней мере кам бэк в МЮ это не для него, даже убирая Аморима команды как таковой нет, а на лидера Он явно не тянет!!!