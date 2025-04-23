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«Краснодар» летом попытается подписать защитника из Лиги 1

вчера, 22:34

«Краснодар» проявляет интерес к приобретению защитника «Осера» Жубала.

В июне нынешнего года у бразильского игрока истекает контракт с клубом, и он сможет перейти в другую команду в статусе свободного агента.

Агент футболиста Лео Корначини подтвердил, что его клиент заинтересован в переходе в «Краснодар», а также отметил, что Жубал рассматривает возможность продолжения своей карьеры в российском чемпионате.

Однако основной целью «Краснодара» остаётся подписание российского центрального защитника, и клуб вновь попытается подписать Максима Осипенко из «Ростова».

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Petruccio
Petruccio
вчера в 22:56
Бл..., ему 31 год. На...???
Гость
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