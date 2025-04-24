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«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря голу Гюлера

сегодня, 00:30
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Хетафе» проиграл «Реалу» (0:1) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 21-й минуте забил полузащитник «Реала» Арда Гюлер.

«Хетафе» идёт на 12-м месте (39 очков), «Реал» занимает 2-е место (72 очка).

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Все комментарии
na4x8qpfpv2m
na4x8qpfpv2m
сегодня в 06:37
Обычно Хетафе играет 0-0. Реалу повезло.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:10
Скромно, но три очка удалось добыть в этом матче... Реал с победой.
112910415
112910415
сегодня в 05:27
всё главное - впереди !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:13
Всё? Некоторые болела Реала временно перестанут писать «продать, избавиться от Гюлера», который хочет больше играть 🙃
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 04:44
Барселоне просто нужно ни на кого не смотреть, а играть в свою игру. Тогда и Интер, и Реал вытащат из сетки много.
Хуже будет, если Барселона начнёт играть от соперника или на него ориентироваться - проиграют все трофеи.
ABir
ABir
сегодня в 03:08
Очень не просто даются победы Реалу, но все же три очка набраны, гонка за Барсой продолжается. Но своих побед теперь не достаточно, нужна ошибка каталонцев.
амурец
амурец
сегодня в 02:44
Реал с победой
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:58
Сойдет и так... Барселона ошибется
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:57
Молодцы, Реал. Стараться побеждать. Держать себя в гонке. )) до Эль Класико. Это будет классный матч
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:08
Вот и запасные игроки пользу приносят...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
А так и надо! Всё верно соперники Барселоны делают!
Остап Бендер был прав: "Чего боятся люди ? Правильно! Больше..., больше непонятного!! ")))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:55, ред.
Очередная вымученная победа Реала. Но хорошо хоть победа. Ещё один наглядный матч, показывающий главную проблему Реала, а именно отсутствие команды как таковой. Есть набор высококлассных игроков, которые играют каждый сам за себя. И таких примеров за всю игру было масса. Винисиус, обведя трех игроков соперника бьёт из неудобной позиции, когда в трех метрах от него стоит перед воротами ни кем не прикрытый Вальверде. При выходе в контратаку Камавинга пробегает пол поля и бьёт сам по воротам, когда параллельно бегут трое партнёров по команде. За Эндрик даже вспоминать не хочется, - жадный, бестолковый бегунок, которого волнуют исключительно личные достижения. Даже единственный забитый гол - это не результат командной игры, а заслуга конкретно Гюлера и его индивидуального мастерства.

Ну и судья решил ещё сильнее осложнить и так многострадальную победу для Реала. Позволял беспределить игрокам Хетафе на полную катушку. Только в первом тайме Дуарте минимум на две жёлтые наиграл, я уже не говорю об очередном не поставленном пенальти в ворота соперника Реала. Защитник Хетафе в своей штрафной, не успевая за Родриго, просто откровенно двумя руками отталкивает его от мяча. И как всегда судья даже не пересматривает эпизод. Но это никак не отменяет ужасную игру Реала, а точнее её отсутствие.

Но, в любом случае, всех болельщиков Реала с победой! Какой бы плохой не был сейчас Реал, будем поддерживать и болеть за своих, как говорится, - и в горе и в радости!)
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:50
Вот и пойми с кем Барселона конкурирует. Реал на минималках отскакивает, Интер разгромно проигрывает....
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
...это футболом сложно назвать,хотелось тоже выскочить и получить,до кучи ....!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:35, ред.
Хетафе - известные массажисты... Им мячик пинать - дело второстепенное, главное сопернику накостылять по полной. В принципе такой сценарий был ожидаемый. Реал достойно выдержал всю эту грязь и нечистоты, ибо футбола сегодня на поле не было.

Эндрик попал с корабля на бал. Пацан с первых минут полностью вкусил все прелести контактной игры... Хорошо, если у него с рёбрами всё обошлось... А так, по игре..., мне мальчонка понравился. Практики ему больше надо, - выпускать чаще. Считаю, что с течением времени парень пообвыкнется и войдёт во вкус.
Ну а Камавинге, как я понял, повезло меньше. Если я правильно думаю, судя по его болевой реакции, то в пах ему прилично прилетело..., надеюсь без последствий.

В общем и целом - сплошное побоище, при полном попустительстве судейского корпуса.
shur
shur
сегодня в 00:35, ред.
...когда полностью отсутствует техника, на поле вот такая бойня
происходит! Уж лучше с автобусом Атлетико играть,чем с этими дворовыми беспредельщиками,хала Мадрид везё три очка домой!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:30
С победой на минималках в гостях против непростого соперника! Гонка продолжается

Очень порадовала сегодня полузащита. В предыдущем матче порадовал Вини, сегодня полузащита. Что происходит? Оба явления раздражали последних матчей 15.
Прекрасный матч Гюлера. И без гола действовал смело, эффективно и эффектно.

Оборона сыграла на ноль. Была не безупречной, но выглядела надежно.

Досадно за Эндрика, долгожданная игра в старте в чемпионате. Игрок, уже видно, исключительно талантливый, а дальше все зависит от его терпения и стремлений. На поле пропадает. Но если добирается до мяча - минимум напряженный для внимания обороны момент.
С его левой ногой в перспективе классный правый нап при игре 4-4-2.
Бэйл тоже техникой не блистал, но атлетизмом и мощной левой добыл многое для Реала.

Эпизод не последних секундах с Родриго в штрафной - это прекрасно. Можно руками заваливать игрока. Тьфу
Гость
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