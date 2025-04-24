«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря голу Гюлера

«Хетафе» проиграл «Реалу» (0:1) в матче 33-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 21-й минуте забил полузащитник «Реала» Арда Гюлер.
«Хетафе» идёт на 12-м месте (39 очков), «Реал» занимает 2-е место (72 очка).
«Хетафе» проиграл «Реалу» (0:1) в матче 33-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 21-й минуте забил полузащитник «Реала» Арда Гюлер.
«Хетафе» идёт на 12-м месте (39 очков), «Реал» занимает 2-е место (72 очка).
Очень порадовала сегодня полузащита. В предыдущем матче порадовал Вини, сегодня полузащита. Что происходит? Оба явления раздражали последних матчей 15.
Прекрасный матч Гюлера. И без гола действовал смело, эффективно и эффектно.
Оборона сыграла на ноль. Была не безупречной, но выглядела надежно.
Досадно за Эндрика, долгожданная игра в старте в чемпионате. Игрок, уже видно, исключительно талантливый, а дальше все зависит от его терпения и стремлений. На поле пропадает. Но если добирается до мяча - минимум напряженный для внимания обороны момент.
С его левой ногой в перспективе классный правый нап при игре 4-4-2.
Бэйл тоже техникой не блистал, но атлетизмом и мощной левой добыл многое для Реала.
Эпизод не последних секундах с Родриго в штрафной - это прекрасно. Можно руками заваливать игрока. Тьфу
Очень порадовала сегодня полузащита. В предыдущем матче порадовал Вини, сегодня полузащита. Что происходит? Оба явления раздражали последних матчей 15.
Прекрасный матч Гюлера. И без гола действовал смело, эффективно и эффектно.
Оборона сыграла на ноль. Была не безупречной, но выглядела надежно.
Досадно за Эндрика, долгожданная игра в старте в чемпионате. Игрок, уже видно, исключительно талантливый, а дальше все зависит от его терпения и стремлений. На поле пропадает. Но если добирается до мяча - минимум напряженный для внимания обороны момент.
С его левой ногой в перспективе классный правый нап при игре 4-4-2.
Бэйл тоже техникой не блистал, но атлетизмом и мощной левой добыл многое для Реала.
Эпизод не последних секундах с Родриго в штрафной - это прекрасно. Можно руками заваливать игрока. Тьфу
Эндрик попал с корабля на бал. Пацан с первых минут полностью вкусил все прелести контактной игры... Хорошо, если у него с рёбрами всё обошлось... А так, по игре..., мне мальчонка понравился. Практики ему больше надо, - выпускать чаще. Считаю, что с течением времени парень пообвыкнется и войдёт во вкус.
Ну а Камавинге, как я понял, повезло меньше. Если я правильно думаю, судя по его болевой реакции, то в пах ему прилично прилетело..., надеюсь без последствий.
В общем и целом - сплошное побоище, при полном попустительстве судейского корпуса.
Эндрик попал с корабля на бал. Пацан с первых минут полностью вкусил все прелести контактной игры... Хорошо, если у него с рёбрами всё обошлось... А так, по игре..., мне мальчонка понравился. Практики ему больше надо, - выпускать чаще. Считаю, что с течением времени парень пообвыкнется и войдёт во вкус.
Ну а Камавинге, как я понял, повезло меньше. Если я правильно думаю, судя по его болевой реакции, то в пах ему прилично прилетело..., надеюсь без последствий.
В общем и целом - сплошное побоище, при полном попустительстве судейского корпуса.
Ну и судья решил ещё сильнее осложнить и так многострадальную победу для Реала. Позволял беспределить игрокам Хетафе на полную катушку. Только в первом тайме Дуарте минимум на две жёлтые наиграл, я уже не говорю об очередном не поставленном пенальти в ворота соперника Реала. Защитник Хетафе в своей штрафной, не успевая за Родриго, просто откровенно двумя руками отталкивает его от мяча. И как всегда судья даже не пересматривает эпизод. Но это никак не отменяет ужасную игру Реала, а точнее её отсутствие.
Но, в любом случае, всех болельщиков Реала с победой! Какой бы плохой не был сейчас Реал, будем поддерживать и болеть за своих, как говорится, - и в горе и в радости!)
Ну и судья решил ещё сильнее осложнить и так многострадальную победу для Реала. Позволял беспределить игрокам Хетафе на полную катушку. Только в первом тайме Дуарте минимум на две жёлтые наиграл, я уже не говорю об очередном не поставленном пенальти в ворота соперника Реала. Защитник Хетафе в своей штрафной, не успевая за Родриго, просто откровенно двумя руками отталкивает его от мяча. И как всегда судья даже не пересматривает эпизод. Но это никак не отменяет ужасную игру Реала, а точнее её отсутствие.
Но, в любом случае, всех болельщиков Реала с победой! Какой бы плохой не был сейчас Реал, будем поддерживать и болеть за своих, как говорится, - и в горе и в радости!)