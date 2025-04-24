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Назначены арбитры на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 12:22

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура РПЛ.

25 апреля (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: судья – Артём Чистяков.

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Тюмин.

26 апреля (суббота)

«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Виталий Мешков.

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Французов.

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов.

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв.

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников.

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.

27 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой.

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Химки» – «Акрон»: судья – Егор Егоров.

Помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судьяБогдан Головко; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Факел»: судья – Роман Сафьян.

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:25
цена ошибки будет очень высока !
или предвзятости
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:31
Дружище, так я же тебе не зря назвал имя того, кто его назначил.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:21
)))..знаешь земляк, а вот я совсем не уверен, что серб (Мажич) в одно рыл..пардон!..в одно лицо имеет такие преференции)))..тут копать нужно глубже!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:04
А он и не скрывает свое имя. Это Мажич- глава судейского комитета РФС. Серб, назначенный Дюковым. Даже иногда поясняет причину отсутствия назначений некоторых судей.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:59
Анатолий, а вот у меня всегда есть вопросы..в данном случаи, а кто назначил этих товарищей?)))..кто это и желательно в человеческом обличии и по именно)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:53
А Карасёва что , ещё не расстреляли ? )))))
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:11
Ну как говориться, ни косяка не глупого свистка....:)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:46
Судьба юбилея в руках трёх богатырей. Чистякова,Мешкова и Левникова. Вопрос как они доход делить будут. Других вопросов нет
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 12:41
Динамо - Зенит, что за матч будет, вся тройка просто супер (судья, ВАР и АВАР).
33x2gp65svar
33x2gp65svar
вчера в 12:37
Левников и спартак просто слились в этом чемпионате.
Гость
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