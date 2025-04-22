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ЭСК РФС рассмотрит два эпизода матча «Локомотив» — «Пари НН»

вчера, 11:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» (3:0). Об этом сообщила служба коммуникаций РФС.

«Пари НН» попросил рассмотреть эпизоды на 7-й минуте с отменённым голом нападающего Вячеслава Грулёва и на 86-й минуте с неудалением защитника «Локомотива» Ильи Самошникова за серьёзное нарушение правил.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:37
По поводу отменённого гола НН грех жаловаться, там помимо игры рукой был толчок вратаря рукой в грудь, так что судья был перед выбором какую причину назвать, что бы отменить гол.
А по поводу не удаления Самошникова разглагольствовать не буду, по новым правилам это можно трактовать по разному.
Сп62
Сп62 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 14:50
Это для профилактики судей.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:14
Когда игры нет, принято катить на судей...
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