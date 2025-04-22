ЭСК РФС рассмотрит два эпизода матча «Локомотив» — «Пари НН»

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» (3:0). Об этом сообщила служба коммуникаций РФС.
«Пари НН» попросил рассмотреть эпизоды на 7-й минуте с отменённым голом нападающего Вячеслава Грулёва и на 86-й минуте с неудалением защитника «Локомотива» Ильи Самошникова за серьёзное нарушение правил.
А по поводу не удаления Самошникова разглагольствовать не буду, по новым правилам это можно трактовать по разному.
А по поводу не удаления Самошникова разглагольствовать не буду, по новым правилам это можно трактовать по разному.