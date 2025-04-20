Ганчаренко: «Мне кажется, арбитры не понимали, что делали на поле»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Ганчаренко прокомментировал работу судей в матче 25-го тура РПЛ против московского «Локомотива». Судейскую бригаду возглавлял арбитр Михаил Черемных.
Удаление повлияло на игру. Плюс много странных вещей происходило со стороны судейства. Мне кажется, арбитры не понимали, что делали на поле. Показали красную Каккоеву, но в похожем, элементарном эпизоде, но уже со стороны «Локомотива» даже не стали смотреть момент, хотя там был фол. Я уже говорил ранее, что VAR в какой-то мере вредит. Принимается не правильное, а нужное решение. Незасчитанный гол и красная карточка Каккоеву выключили нас из игры.
https://youtu.be/-1QsX6W9bk4?feature=shared
Но списывать на судейство неудачные результаты на мой взгляд как расписываться в своей несостоятельности как тренера и просто человека. Ошибки судей были есть и будут, это данность, нужно уметь жить и вертеться в условиях этой данности. Мне вот например гравитация Земли мешает летать и перемещаться в пространстве так как я хочу, но я живу и довольно успешно потому что я научился с этой данностью сосуществовать.
Но списывать на судейство неудачные результаты на мой взгляд как расписываться в своей несостоятельности как тренера и просто человека. Ошибки судей были есть и будут, это данность, нужно уметь жить и вертеться в условиях этой данности. Мне вот например гравитация Земли мешает летать и перемещаться в пространстве так как я хочу, но я живу и довольно успешно потому что я научился с этой данностью сосуществовать.