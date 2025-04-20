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Ганчаренко: «Мне кажется, арбитры не понимали, что делали на поле»

вчера, 09:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Ганчаренко прокомментировал работу судей в матче 25-го тура РПЛ против московского «Локомотива». Судейскую бригаду возглавлял арбитр Михаил Черемных.

Удаление повлияло на игру. Плюс много странных вещей происходило со стороны судейства. Мне кажется, арбитры не понимали, что делали на поле. Показали красную Каккоеву, но в похожем, элементарном эпизоде, но уже со стороны «Локомотива» даже не стали смотреть момент, хотя там был фол. Я уже говорил ранее, что VAR в какой-то мере вредит. Принимается не правильное, а нужное решение. Незасчитанный гол и красная карточка Каккоеву выключили нас из игры.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:11
Это уже личное... Где Гончаренко тренирует, там клуб в пердив улетает...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 12:36, ред.
А мне кажется, что г-н Ганчаренко уже давно растерял по крупицам свою квалификацию. Причём эти крупинки он с успехом оставлял в каждой тренируемой им команде, успешно, с завидным постоянством направляя её по наклонной в пике в свободное падение. Вот и остаётся ему, что оправдывать свою несостоятельность и профнепригодность ошибками арбитров.
svca7zh29a6y
svca7zh29a6y
вчера в 11:30
Кто больше заносит - того и судят правильнее! Мы живем в перевернутом мире!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:50
И здесь судьи виноваты, как у Ташуева.)
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:14
Но Каккоев то всё таки виноват однако))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:57
Гончаренко не понимает, что РЖД - это крыша подстать Газпрому. Как говорят в Одессе: "Выше хрена - не прыгнешь!)))
ABir
ABir
вчера в 09:56
Отчасти Виктор прав, по красным карточкам у судьи были основания уровнять составы соперников.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:54
Да всё они понимали и прекрасно понимали.
Futurista
Futurista
вчера в 09:53
Какое то по Каккоеву никакое решение)...

Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:50, ред.
Вынужден отчасти поддержать оратора, ВАР мешает футболу это факт, по крайней мере сбивает темп и снижает концентрацию судей на поле. Они уже не стремятся принимать правильные и своевременные решения так как ВАР потом если что всё исправит. До ВАРа хотя бы игру не рвали на эпизоды, а общее количество ошибок и спорных ситуаций было плюс минус таким же.

Но списывать на судейство неудачные результаты на мой взгляд как расписываться в своей несостоятельности как тренера и просто человека. Ошибки судей были есть и будут, это данность, нужно уметь жить и вертеться в условиях этой данности. Мне вот например гравитация Земли мешает летать и перемещаться в пространстве так как я хочу, но я живу и довольно успешно потому что я научился с этой данностью сосуществовать.
Гость
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