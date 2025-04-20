Ганчаренко: «Мне кажется, арбитры не понимали, что делали на поле»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» прокомментировал работу судей в матче 25-го тура РПЛ против московского «Локомотива». Судейскую бригаду возглавлял арбитр .

Удаление повлияло на игру. Плюс много странных вещей происходило со стороны судейства. Мне кажется, арбитры не понимали, что делали на поле. Показали красную Каккоеву, но в похожем, элементарном эпизоде, но уже со стороны «Локомотива» даже не стали смотреть момент, хотя там был фол. Я уже говорил ранее, что VAR в какой-то мере вредит. Принимается не правильное, а нужное решение. Незасчитанный гол и красная карточка Каккоеву выключили нас из игры.