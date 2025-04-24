Холанд может заменить Винисиуса в «Реале»

«Реал» определился с возможной заменой нападающему Винисиусу Жуниору.
Если бразилец решит продолжить карьеру в Саудовской Аравии, «сливочные» намерены подписать на его место Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
«Реал» определился с возможной заменой нападающему Винисиусу Жуниору.
Если бразилец решит продолжить карьеру в Саудовской Аравии, «сливочные» намерены подписать на его место Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
А самое прикольное, что если такой трансфер произойдёт и Реал заиграет при новом тренере, то все лавры достанутся именно ему, а Анчелотти будут продолжать ругать. Мол, из-за итальянца ничего не получалось в королевском клубе.
А проблема-то в том, что баланса в игре нет из-за такого "перекошенного" состава. Сбалансируйте состав и Анчелотти выдаст ещё пару победных Лиги чемпионов.
А самое прикольное, что если такой трансфер произойдёт и Реал заиграет при новом тренере, то все лавры достанутся именно ему, а Анчелотти будут продолжать ругать. Мол, из-за итальянца ничего не получалось в королевском клубе.
А проблема-то в том, что баланса в игре нет из-за такого "перекошенного" состава. Сбалансируйте состав и Анчелотти выдаст ещё пару победных Лиги чемпионов.
на первом месте, только не в последнее время, но это явление временное....!
на первом месте, только не в последнее время, но это явление временное....!
Не думаю, что Реал будет платить за него 200+ миллионов, и тем более его ЗП, которая теперь 525 тыс.фунтов (615 тыс.евро).
Мбаппе же сразу расплачется, который получает тоже космическую ЗП, но по меньше, 505 тысяч.фунтов 😁🙃
Не думаю, что Реал будет платить за него 200+ миллионов, и тем более его ЗП, которая теперь 525 тыс.фунтов (615 тыс.евро).
Мбаппе же сразу расплачется, который получает тоже космическую ЗП, но по меньше, 505 тысяч.фунтов 😁🙃