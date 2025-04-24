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Холанд может заменить Винисиуса в «Реале»

вчера, 17:59

«Реал» определился с возможной заменой нападающему Винисиусу Жуниору.

Если бразилец решит продолжить карьеру в Саудовской Аравии, «сливочные» намерены подписать на его место Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:45
Баланс это самое важное, и с Вини и Мбапе баланс возможен. При Энрике в Барсе играли Неймар, Месси, и Суарес, баланс был. При нем же и в Псж есть он, хотя там впереди играют 2-3 топ игрока одной позиции. Просто надо защиту обновить, в полузащите добавить игрока на подобии Крооса. И поставить игру.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:22
Норвежец же пару месяцев назад продлил контракт до 2034 года!) Сложно будет убедить МС продать его.
Не думаю, что Реал будет платить за него 200+ миллионов, и тем более его ЗП, которая теперь 525 тыс.фунтов (615 тыс.евро).
Мбаппе же сразу расплачется, который получает тоже космическую ЗП, но по меньше, 505 тысяч.фунтов 😁🙃
shur
shur
вчера в 18:21
...какая же это замена, состоявщийся игрок с мозгами заточенными под Гвардиолу, дави - продавливай,замыкай !!! В Реале творчество
на первом месте, только не в последнее время, но это явление временное....!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:19
А согласится ли Холанд на Реал .... вот в чем вопрос.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:09
Это уже лучше. Мбаппе наконец-то уйдёт на свою позицию, а норвежец в центр атаки. Хоть баланс появится.
А самое прикольное, что если такой трансфер произойдёт и Реал заиграет при новом тренере, то все лавры достанутся именно ему, а Анчелотти будут продолжать ругать. Мол, из-за итальянца ничего не получалось в королевском клубе.
А проблема-то в том, что баланса в игре нет из-за такого "перекошенного" состава. Сбалансируйте состав и Анчелотти выдаст ещё пару победных Лиги чемпионов.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:07
Как раз то что нужно Реалу, не хватает центрфорварда
drug01
drug01
вчера в 18:02
Думаю он игру не испортит!!
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