Грегор Кобель заинтересовал топ-клубы АПЛ

Голкипер «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель может перейти в один из топ-клубов АПЛ.
«Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляют интерес к футболисту.
Отмечается, что «синие» вряд ли подпишут игрока, поскольку вратарская линия в команде уже укомплектована. «Сороки» проведут переговоры с вратарем в ближайшее время.
Нужен ли Челси Кобель, тут тоже сомневаюсь. Петровичу нужно дать полноценный шанс, если не потянет, то можно купить Хермансена из Лестера. Мареска лично знаком с ним, думаю будет рад снова поработать с датчанином
Нужен ли Челси Кобель, тут тоже сомневаюсь. Петровичу нужно дать полноценный шанс, если не потянет, то можно купить Хермансена из Лестера. Мареска лично знаком с ним, думаю будет рад снова поработать с датчанином