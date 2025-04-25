Грегор Кобель заинтересовал топ-клубы АПЛ

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вчера, 19:35

Голкипер «Боруссии» Дортмунд может перейти в один из топ-клубов АПЛ .

«Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляют интерес к футболисту.

Отмечается, что «синие» вряд ли подпишут игрока, поскольку вратарская линия в команде уже укомплектована. «Сороки» проведут переговоры с вратарем в ближайшее время.