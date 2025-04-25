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Грегор Кобель заинтересовал топ-клубы АПЛ

вчера, 19:35

Голкипер «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель может перейти в один из топ-клубов АПЛ.

«Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляют интерес к футболисту.

Отмечается, что «синие» вряд ли подпишут игрока, поскольку вратарская линия в команде уже укомплектована. «Сороки» проведут переговоры с вратарем в ближайшее время.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:58
Хороший значит вратарь,если многие заинтересовались.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:59
Ну не думаю, что Ньюкаслу стоит идти за Грегором. У сорок есть вполне надежный Поуп, который правда пропустил много матчей из-за травмы, немного потерял в уверенности, но думаю в новом сезоне снова будет на высоте! Если уж Ньюкаслу так нужен новый вратарь, то лучше обратить внимание на Рамсдейла или Траффорда!!! Джеймс так вообще рекордсмен Чемпионшипа по "сухарям", думаю уже готов к переходу в более крупный клуб чем Бернли!
Нужен ли Челси Кобель, тут тоже сомневаюсь. Петровичу нужно дать полноценный шанс, если не потянет, то можно купить Хермансена из Лестера. Мареска лично знаком с ним, думаю будет рад снова поработать с датчанином
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:57
Швейцарских Кобелей ещё не было в АПЛ...
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