Чемпионский матч «Селтика» прерывали из-за необычной акции фанатов

1745690356

вчера, 20:59

Выездной матч «Селтика» с «Данди Юнайтед» в чемпионате Шотландии был приостановлен из-за того, что фанаты устроили акцию протеста в начале игры.

Болельщики «зелёно-белых» бросали мандарины и футбольные мячи на поле в знак протеста против цен на билеты. Разочарование возникло из-за того, что некоторым фанатам пришлось заплатить 43 фунта стерлингов за место на гостевой трибуне, тогда как на домашней билеты можно было купить всего за 10 фунтов стерлингов.

Игрокам обеих команд пришлось помочь убрать мандарины с поля, прежде чем игра смогла возобновиться.

Встреча стала для «Селтика» чемпионской.