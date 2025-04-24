Из РПЛ предложили выгнать «Зенит» и ещё двенадцать клубов. Причина – давняя беда лиги

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вчера, 14:30

Дикая инициатива, а вот проблема реальная.

С квотой Черданцева в РПЛ останется три клуба

Комментатор Черданцев – яркий представитель популярной сейчас категории. Броские инициативы предлагают люди без экспертизы, квалификации и анализа. Такие персоны часто самые громкие и знаменитые. Порой у них даже власть и деньги. Но статус не меняет факты. Даже люди с неплохим базовым интеллектом могут быть глупыми, противоречий нет. А мир интернета дает площадку без фильтров. Черданцев предложил не допускать в РПЛ клубы, если у них нет 50% заполняемости стадионов.

А если бы комментатор разбирался в предмете, то знал горькие факты. Первый – до зимней паузы средняя заполняемость в РПЛ составляла 34%. Официальная статистика сайта лиги. Также посчитали свежие показатели после 25 туров. Если следовать рекомендации Черданцева, то из РПЛ надо выгнать «Зенит» и все клубы из Москвы. И команды, которые играют в Самаре и в Ростове-на-Дону. В высшей лиге по правилу Черданцева останутся «Краснодар», «Факел» и «Оренбург». Хорошо придумал.

Придется набрать представителей низшей лиги. И там будут команды с крошечными аренами, которые не пройдут лицензирование в РПЛ . Черданцев предложил уроборос. Всегда можно ляпнуть, что квота должна быть чуть меньше. Но даже если поставить 40% посещаемости, то «Зенит» окажется на грани исключения из РПЛ , поскольку у них большой стадион, который в этом сезоне РПЛ заполняют на 40,7%. А «Факел» и «Оренбург» проходят по квоте лишь потому, что у них крошечные родные арены.

«Краснодар» – единственный клуб РПЛ , у которого одновременно большая новая чаша и крутая заполняемость. Вот только речь о 59,6%, а не об аншлагах. «Спартак» не собирает половину стадиона, хотя в этом чемпионате были близки к первой строчке. Арены «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА наполовину пустые, поскольку на центральные матчи народ приходит, а на рядовых играх на трибунах много пустых мест. «Крылья Советов» и «Рубин» заполняют новые стадионы всего на двадцать процентов.

Ситуация плачевная. Болельщики выбирают центральные матчи больших лиг по телевизору. Одна из причин – турнирная борьба. В РПЛ имеет значение лишь первое место. А это значит, что только фанаты «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» могут создать ажиотаж в финальных матчах сезона. Хотя в московском случае прироста не будет. Если в городе Краснодаре, не избалованном зрелищем, нельзя найти людей для хозяйской квоты на 100%, то в столице ситуация всегда будет ещё хуже.

Посещаемость убили «паспортом болельщика»

Черданцев предлагает наказывать клубы, хотя забыл упомянуть основную причину падения посещаемости. Обвалились с 17 до 11 тысяч в среднем за игру не только из-за пандемии. Легко могли выйти на показатель по 20 000 фанатов на матче без внедрения в футболе «паспорта болельщика». Организованные фанаты создают атмосферу. Без неё просмотр матча со стадиона теряет значительную часть привлекательности. Также ультрас – субкультура. Взрослые завязывают с выездами, появляется молодежь.

Введением «паспорта болельщика» строго для футбола в РПЛ убили наследственность. Тысячи людей не станут ультрас. Разорвут связь – будет меньше организованных фанатов, которые во всех элитных лигах Европы играют важнейшую роль. РПЛ не сможет выжить за счет «туристов» на трибунах, как на стадионах «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенала». Богачи со всего мира не всегда законно достают билеты, чтобы посетить футбол именно в Англии, поскольку это престижно. В РПЛ не дерутся за билеты.

Решение создать преграды на пути людей на арены снизило посещаемость РПЛ . А самое главное – убило динамику. Клубы стараются, хотя Черданцев не в курсе, но получили 11,7 тысяч фанатов на играх в среднем. Чуть лучше, чем было по итогам первой части сезона. Ведь летом курорты, а осенью холодно. Лишь весной народ пошел на футбол. Кстати, новый формат Кубка, который так ненавидят богатые клубы – заставляют чаще играть с «простыми смертными», привлек внимание, ведь там нет FanID.

Средняя посещаемость осенних матчей Кубка выше, чем в РПЛ . Впереди центральные поединки, так что кубковая посещаемость точно является успехом сезона для организаторов. Формат работает, народ смотрит матчи. Но нет культуры боления. Нет связи поколений. Пенсионеры вряд ли могут позволить себе частое посещение матчей строго из-за низких доходов. Когда нет денег на оплату коммунальных услуг и еду, то не найдешь даже сравнительно небольших сумм на посещение матчей «Спартака».

Черданцев не понимает финансовое состояние многих россиян. Очень богатым людям часто не интересен футбол. А поход на матч в РПЛ – проезд, еда и билет, для студента или пенсионера – дорогое удовольствие. Также есть люди, которые работают в пятницу, субботу и воскресенье, если речь о сфере услуг. Не все могут оказаться на стадионах РПЛ , чтобы Черданцев получил красивую картинку. Проблемы с посещаемостью решить непросто. Введут квоту – станет много наглых махинаций со статистикой.

Оторванность от реальности – возможно, отдельным людям не до футбола, всегда вредит на этапе рекламы продукта. «Паспорт болельщика» давно стоило отменить. После этого следовало бы попросить прощения. Причем извиняться искренне и долго. А дальше пробовать вернуть вышвырнутых людей на трибуны. Выход возможен, но заметно отсутствие интереса даже к большим клубам. Футбол оказался единственным большим спортом, где перед зрителями специально закрыли двери.