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Из РПЛ предложили выгнать «Зенит» и ещё двенадцать клубов. Причина – давняя беда лиги

вчера, 14:30
РПЛ

Дикая инициатива, а вот проблема реальная.

С квотой Черданцева в РПЛ останется три клуба

Комментатор Черданцев – яркий представитель популярной сейчас категории. Броские инициативы предлагают люди без экспертизы, квалификации и анализа. Такие персоны часто самые громкие и знаменитые. Порой у них даже власть и деньги. Но статус не меняет факты. Даже люди с неплохим базовым интеллектом могут быть глупыми, противоречий нет. А мир интернета дает площадку без фильтров. Черданцев предложил не допускать в РПЛ клубы, если у них нет 50% заполняемости стадионов.

А если бы комментатор разбирался в предмете, то знал горькие факты. Первый – до зимней паузы средняя заполняемость в РПЛ составляла 34%. Официальная статистика сайта лиги. Также посчитали свежие показатели после 25 туров. Если следовать рекомендации Черданцева, то из РПЛ надо выгнать «Зенит» и все клубы из Москвы. И команды, которые играют в Самаре и в Ростове-на-Дону. В высшей лиге по правилу Черданцева останутся «Краснодар», «Факел» и «Оренбург». Хорошо придумал.

Придется набрать представителей низшей лиги. И там будут команды с крошечными аренами, которые не пройдут лицензирование в РПЛ. Черданцев предложил уроборос. Всегда можно ляпнуть, что квота должна быть чуть меньше. Но даже если поставить 40% посещаемости, то «Зенит» окажется на грани исключения из РПЛ, поскольку у них большой стадион, который в этом сезоне РПЛ заполняют на 40,7%. А «Факел» и «Оренбург» проходят по квоте лишь потому, что у них крошечные родные арены.

«Краснодар» – единственный клуб РПЛ, у которого одновременно большая новая чаша и крутая заполняемость. Вот только речь о 59,6%, а не об аншлагах. «Спартак» не собирает половину стадиона, хотя в этом чемпионате были близки к первой строчке. Арены «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА наполовину пустые, поскольку на центральные матчи народ приходит, а на рядовых играх на трибунах много пустых мест. «Крылья Советов» и «Рубин» заполняют новые стадионы всего на двадцать процентов.

Ситуация плачевная. Болельщики выбирают центральные матчи больших лиг по телевизору. Одна из причин – турнирная борьба. В РПЛ имеет значение лишь первое место. А это значит, что только фанаты «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» могут создать ажиотаж в финальных матчах сезона. Хотя в московском случае прироста не будет. Если в городе Краснодаре, не избалованном зрелищем, нельзя найти людей для хозяйской квоты на 100%, то в столице ситуация всегда будет ещё хуже.

Посещаемость убили «паспортом болельщика»

Черданцев предлагает наказывать клубы, хотя забыл упомянуть основную причину падения посещаемости. Обвалились с 17 до 11 тысяч в среднем за игру не только из-за пандемии. Легко могли выйти на показатель по 20 000 фанатов на матче без внедрения в футболе «паспорта болельщика». Организованные фанаты создают атмосферу. Без неё просмотр матча со стадиона теряет значительную часть привлекательности. Также ультрас – субкультура. Взрослые завязывают с выездами, появляется молодежь.

Введением «паспорта болельщика» строго для футбола в РПЛ убили наследственность. Тысячи людей не станут ультрас. Разорвут связь – будет меньше организованных фанатов, которые во всех элитных лигах Европы играют важнейшую роль. РПЛ не сможет выжить за счет «туристов» на трибунах, как на стадионах «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенала». Богачи со всего мира не всегда законно достают билеты, чтобы посетить футбол именно в Англии, поскольку это престижно. В РПЛ не дерутся за билеты.

Решение создать преграды на пути людей на арены снизило посещаемость РПЛ. А самое главное – убило динамику. Клубы стараются, хотя Черданцев не в курсе, но получили 11,7 тысяч фанатов на играх в среднем. Чуть лучше, чем было по итогам первой части сезона. Ведь летом курорты, а осенью холодно. Лишь весной народ пошел на футбол. Кстати, новый формат Кубка, который так ненавидят богатые клубы – заставляют чаще играть с «простыми смертными», привлек внимание, ведь там нет FanID.

Средняя посещаемость осенних матчей Кубка выше, чем в РПЛ. Впереди центральные поединки, так что кубковая посещаемость точно является успехом сезона для организаторов. Формат работает, народ смотрит матчи. Но нет культуры боления. Нет связи поколений. Пенсионеры вряд ли могут позволить себе частое посещение матчей строго из-за низких доходов. Когда нет денег на оплату коммунальных услуг и еду, то не найдешь даже сравнительно небольших сумм на посещение матчей «Спартака».

Черданцев не понимает финансовое состояние многих россиян. Очень богатым людям часто не интересен футбол. А поход на матч в РПЛ – проезд, еда и билет, для студента или пенсионера – дорогое удовольствие. Также есть люди, которые работают в пятницу, субботу и воскресенье, если речь о сфере услуг. Не все могут оказаться на стадионах РПЛ, чтобы Черданцев получил красивую картинку. Проблемы с посещаемостью решить непросто. Введут квоту – станет много наглых махинаций со статистикой.

Оторванность от реальности – возможно, отдельным людям не до футбола, всегда вредит на этапе рекламы продукта. «Паспорт болельщика» давно стоило отменить. После этого следовало бы попросить прощения. Причем извиняться искренне и долго. А дальше пробовать вернуть вышвырнутых людей на трибуны. Выход возможен, но заметно отсутствие интереса даже к большим клубам. Футбол оказался единственным большим спортом, где перед зрителями специально закрыли двери.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:21
Предложили выгнать.............. А почему о Черданцеве во множественном числе? Их, Черданцевых, сколько?)
112910415
112910415
вчера в 19:02
... а глупости, как всегда, для хайпа полезны !
RomM84
RomM84
вчера в 16:47
Полностью согласен с автором чердак конченая м*зь эта говорящая голова агрит 95% аудитории вне зависимости от того за кого болеет.. а уж тупость ротом высираемую просто поражает
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:38
Выскажу крамольную мысль - Возможно когда в командах будут преобладать парни "с нашего двора", то и болельщиков на стадионах, желающих поддержать их голосом, будет гораздо больше. И никакие FanID их не остановят.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:52, ред.
Я бы на слова Чердака как и Мостового не слишком триггерился бы, они болтают просто и эфир засоряют. Не знаю на счёт паспорта болельщика, но по мне так качество игры тоже снизилось, и ответственности чувство у команд перед болельщиками. сейчас запросто могут выиграть в гостях и с треском проиграть дома кто угодно. Вообще такая вещь как преимущество своего поля уходит в забвение и вот почему - пропало уважение, уважение к своим болельщикам, к тому что они пришли поддержать команду, и это не только в России, это во всём мире происходит. Раньше просто совесть не позволяла на своём поле играть спустя рукава никому а мы называли это "преимущество своего поля", но это правда так и было из-за взаимных искренних чувств между командой и фанатами была как будто дополнительная энергия, а щас между командой и болельщиками стена безразличия. Разве позволил бы себе раньше например Интер проиграть на своём поле Милану с разгромным счётом? Да не в жизни, они бы тогда вообще глаза поднять не смогли бы и на трибуны смотреть год, стыдно было бы, а сейчас норм, плевать, плевать что они пришли и верили, это их ожидания и их проблемы.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:35, ред.
Старое поколение болельщиков уходит. Те, кому недостаточно было телевизионной картинки, недостаточно представляющей матч, которые любили футбол в полном объёме. Сейчас другие времена, другие болельщики. Сейчас снимают матчи с 29 - 39 камер. Со всех ракурсов. Шипы на бутсах видно, пот на лбу футболистов. Зачем платить большие деньги на матч, когда можно дома, на диване, с пивом в руке, наслаждаться матчем на большом экране, с прекрасной картинкой. И паспорт болельщика здесь ни причём.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:21
Такая большая статья написана только для этого - «Паспорт болельщика» давно стоило отменить. После этого следовало бы попросить прощения. Причем извиняться искренне и долго.
Агитационная статья прикрытая глупым высказыванием Черданцева.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:15
Выскажу крамольную мысль. Даже отмена FaN-id после 3 лет действия, вряд ли радикально поможет. Фанаты поменяли пристрастия. Теперь кафе, бары и прочие места тусовок. А стадион - уже не круто! Возможно временно....
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:54
Конечно разогнать проще всего - зачем думать как повысить посещаемость?
Гость
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