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«Барселона» в дополнительное время обыграла «Реал» и выиграла Кубок Испании

сегодня, 01:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился в доп. время

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в финале Кубка Испании (3:2 по итогам дополнительного времени).

На 28-й минуте каталонская команда вышла вперёд — голом отметился Педри. На 70-й мадридский клуб отыгрался усилиями Килиана Мбаппе. На 77-й Орельен Тчуамени забил второй мяч «сливочных». Ферран Торрес на 84-й сравнял счёт. Третий гол «сине-гранатовые» провели на 116-й — его автором стал Жюль Кунде.

«Барса» выиграла трофей в 32-й раз в истории.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 02:10
Отличный матч! Вот это настоящее Эль-Класико, как в старые добрые времена!

Анчелотти, в конце полностью проигранного сезона, наконец-то понял, что можно играть ещё и в агрессивный, атакующий футбол. И то, только со второго тайма. И оказывается, что при таком футболе Барселона не такая уж и грозная, не такая и страшная, и игра у неё уже и не ладится. Сегодня первая игра за долгое время, где я увидел что-то похожее на Реал Мадрид. Где была скорость, динамика, прессинг, а главное - была игра. И пусть не всё получалось, пусть обидно проиграли на последних минутах, но играли очень достойно. Ну, а Рюдигеру, вообще нужно выдать медаль за отвагу! С перемотанными обеими ногами, уже без сил, только на морально-волевых качествах, но при этом ни разу не попросил замены! Настоящий боец!

Вот очень хочется задать вопрос Анчелотти, - почему нельзя было так играть раньше? Ведь оказывается можем играть нормально, а не ходить пешком по полю и жаться у своих ворот.

Ну и за Модрича обидно, такой прожженый ветеран, и сделать такую фатальную ошибку в решающем матче.

А в остальном хороший, добротный, зрелищный матч сегодня увидели!
Варвар7
Варвар7 ответ Erwurt89 (раскрыть)
сегодня в 02:07
Отвечу Вам по классике - "О вкусах не спорят" !
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 02:07
После этого сезона он будет говорит, что с деЦтва за ПСЖ
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 02:06
Реал удивил, очень удивил, но Барселона победила более чем заслуженно.
Есть вопросы к судейству, особенно к ВАР: отлично увидели нырок Рафиньи (говорю как болельщик каталонцев, потому что всегда за честное судейство), но эпизод перед этим... - там же железно-бетонный пенальти, но тишина...
Всех болельщиков Барселоны с победой! Есть первый кубок, ждем продолжения! Адекватным болельщикам Реала не унывать: сегодня вы все-таки смогли немного опустить Каталонию с небес на землю - и это была огромная пощечина, потому что далее у нас очень важные матчи. И это круто, что есть в ЛА Лиге, как минимум, 2 команды, которые очень сильны, потому что без конкуренции наши клубы не могут противостоять в Еврокубках.
P.S.: 32 победы против 20 в кубке короля - точно ли того называют королевским клубом?
Erwurt89
Erwurt89 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:05
Варвар,? Ты финалы смотрел достойные, ну беголи, ну забили, отменили пенальти..где футбол??? Нет футбола,если ещё есть те кто считают лалигу второй то это печаль... Это две лучшие команды лиги, и это футбол ...мне печально- что Вы считаете это Эль класико((
AKH
AKH
сегодня в 02:03
Мбаппе вроде за трофеями перешел в Реал😊. Рад за него. В десятке соискателей зм точно будет😊
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:02
В победной игре, тем более это был финал, не хочется кого то критиковать, но Рафа меня сегодня удивил.. и к сожалению не с хорошей стороны.
Все его решения были неудачными, не с той ноги что ли встал
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 02:01
Так же и типу на твоём аве тогда, который кому-то угрожал в Мадриде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Trickofthetrade (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:01
вот ты это прекрати))) фол на мбаппе тов)))
чистый подкат, а мбаппе красиво сыграл как индийский актер
Freedom-Desire
Freedom-Desire
сегодня в 02:01
Ааа, вот это матч, вот это Барса! После первого гола Реала было впечатление, что Барса не сможет выстоять, но всё сложилось великолепно. Думаю, правильнее было бы выпустить Мбаппе на фланг к висевшему на горчичнике и уставшему Мартину, но Анчелотти, конечно, виднее. Героем матча бы назвал Иньиго Мартинеса - зверь, воин, отличный защитник, как оказалось. С победой, друзья. Visca Barca!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:00
надо отдать должное и Реалу.
многое не получалось, но команда билась, второй тайм провела мощно.
думаю, Барса не упустит титул чемпиона Испании))
а вот в новом сезоне будет интересно))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:59
Винисиус в первом тайме больше валялся. А потом, во втором тайме начал играть, и всё начало получаться. Ямаль и Рафинья это сильно симулируют тоже. До этого дня, я ещё не до конца уверен в Ямале. Но сегодня, своей прической и поведением, он поставил восклицательный знак!
Petruccio
Petruccio
сегодня в 01:58
Будет удивительно если Рюдигера и Винисиуса не дисквалифицируют надолго.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:58
Финал получился интересным , была борьба , были голы , ну и не без ошибок игроков. В общем настоящий финал - где страсти кипели и после финального свистка . Барсе поздравления с Кубком!
P.S. Интересный момент - при показе общего плана из далека складывалось полное впечатление , что Кунде бегал в шапке - ушанке...)))
Erwurt89
Erwurt89
сегодня в 01:58
Купи Анчи-игроков, а то как С Зизу,на тряпье сливает...Выгнать Маразматика!!!.
Erwurt89
Erwurt89
сегодня в 01:57
Выгнать сцаново Переса,задолбал диктовать свои условия, даже видео обзор с судьей не помог
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
сегодня в 01:57
Черепаха уже 3ий раз подряд проигрывает Барсе )))) смотрю на него и угараю ... из 2 подряд разгром
Trickofthetrade
Trickofthetrade ответ Джохар Ву (раскрыть)
сегодня в 01:56
Столько эгоистичных действий было со стороны игроков реала имея такие явные момента, где играй как команда и забилы минимум 3. Но тупоголовый винисиус слишком эгоистичен был сегодня. На 82 минуты реал идет в контраатаку, но почему решают начинать затягивать время, разыграй ты быстро аут, но гений на вальверде ждет пока все вернутся в свою половину и через минуту пропускают из-за Куртуа. А что по поводу эндрика, то это совсем не игрок уровня реала. За что его держут непонятно. Старались, мбаппе, беллингем и гюлер.
Реал ничем не уступал такой барсе, но было очень много ошибок и это результат справедливого поражения
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:56
не 5-0 проиграли и то хорошо
bars098
bars098
сегодня в 01:55
Поздравляю с победой Барсы, итог закономерный, выиграл сильнейший клуб мира. Не поставили пенальти на Ферана, но это не помешало Барсе получить кубок. Ямал сделал игру два асиста
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:55
Первое эль класико за последние 2.5 года которое посмотрел, в целом хороший интересный матч выдался, но слишком много валяний на поле.
Барселону с победой!
Не по зубам Реалу в этом сезоне каталонцы, третье поражение подряд судя по стате личных встреч.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:54
Достойный комментарий 💪🏻
Erwurt89
Erwurt89
сегодня в 01:54
Судью забанить!!! 77-Реал, откажись от прес конференций и закрытых тренировок ,А 15 ЛЧ ((( Судью забанить
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 01:53, ред.
Да, с дисциплиной в Реале не ахти.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 01:53
Рюдигеру и Винисиусу нужно в намордниках играть, совершенно не умеют себя вести.

Ну, а Барселону с почином. Осталось ещё два трофея.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:53
судья тащил Реал как мог, а они еще что-то против него возникали перед игрой
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:53
С победой Барселону и болельщиков! Сегодня они в действительности заслуженно выиграли. Модричу пора на пенсию, уж больно сильно он ошибается в этом сезоне. Из-за травмы Рюдигера, Ферран забил гол. Второй очень хорошо провёл Реал Мадрид, а потом, травма Рюдигера сильно отразилась на игре. Даже в таком положении Реал держался, пока Лука Модрич не испортил всё. Пусть Лука идёт к Роналду в Саудовскую Аравию.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 01:53
Достойный матч. Такое эль-классико мы любим.
К моему сожалению Реал проиграл.
Но не повезло. Винить некого.
И да, я рад что эмоции были на поле.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:53, ред.
Я считаю, что Барса была чуть лучше и заслуженно забирает кубок 🏆
Мои поздравления болельщикам каталонцев)
На моей памяти было два проигранных классико в финале, сегодня Флик и ко эту неудачную серию прервали! Немец пока не проигрывает в решающих матчах!) надеюсь он продолжит эту традицию.
Нужно слегка отпраздновать и готовиться к важному матчу в лч, нельзя впадать в эйфорию, впереди очень важный отрезок.
Желаю Барсе удачи и без травм)
Сегодня праздник на нашей улице ✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:51
Это было красиво, это было очень жарко!
Спасибо Барселоне за красивую победу! Они выстояли, они смогли! Барса камбэчит, Флик празднует! Мы рады!
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