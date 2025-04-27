«Барселона» в дополнительное время обыграла «Реал» и выиграла Кубок Испании

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в финале Кубка Испании (3:2 по итогам дополнительного времени).
На 28-й минуте каталонская команда вышла вперёд — голом отметился Педри. На 70-й мадридский клуб отыгрался усилиями Килиана Мбаппе. На 77-й Орельен Тчуамени забил второй мяч «сливочных». Ферран Торрес на 84-й сравнял счёт. Третий гол «сине-гранатовые» провели на 116-й — его автором стал Жюль Кунде.
«Барса» выиграла трофей в 32-й раз в истории.
Мои поздравления болельщикам каталонцев)
На моей памяти было два проигранных классико в финале, сегодня Флик и ко эту неудачную серию прервали! Немец пока не проигрывает в решающих матчах!) надеюсь он продолжит эту традицию.
Нужно слегка отпраздновать и готовиться к важному матчу в лч, нельзя впадать в эйфорию, впереди очень важный отрезок.
Желаю Барсе удачи и без травм)
Сегодня праздник на нашей улице ✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻
Мои поздравления болельщикам каталонцев)
На моей памяти было два проигранных классико в финале, сегодня Флик и ко эту неудачную серию прервали! Немец пока не проигрывает в решающих матчах!) надеюсь он продолжит эту традицию.
Нужно слегка отпраздновать и готовиться к важному матчу в лч, нельзя впадать в эйфорию, впереди очень важный отрезок.
Желаю Барсе удачи и без травм)
Сегодня праздник на нашей улице ✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻
P.S. Интересный момент - при показе общего плана из далека складывалось полное впечатление , что Кунде бегал в шапке - ушанке...)))
P.S. Интересный момент - при показе общего плана из далека складывалось полное впечатление , что Кунде бегал в шапке - ушанке...)))