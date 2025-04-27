«Барселона» в дополнительное время обыграла «Реал» и выиграла Кубок Испании

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сегодня, 01:46

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в финале Кубка Испании (3:2 по итогам дополнительного времени).

На 28-й минуте каталонская команда вышла вперёд — голом отметился Педри. На 70-й мадридский клуб отыгрался усилиями Килиана Мбаппе. На 77-й Орельен Тчуамени забил второй мяч «сливочных». Ферран Торрес на 84-й сравнял счёт. Третий гол «сине-гранатовые» провели на 116-й — его автором стал Жюль Кунде.

«Барса» выиграла трофей в 32-й раз в истории.