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В Камеруне заявили, что Это'О позитивно смотрит на ответный матч с Россией

вчера, 14:04

Глава селекционного отдела сборной Камеруна Эммануэль Мабоанг сообщил источнику о возможном проведении ответного товарищеского матча с Россией.

В октябре 2023 года команды сыграли в Москве, россияне одержали победу со счётом 1:0.

Президент нашей Федерации [Самуэль Это'О] позитивно настроен на ответный матч со сборной России. Поэтому мы зададим ему вопросы по этому поводу в ближайшее время. Будет хорошо, если эта игра действительно пройдёт в этом или следующем году. Ведь Камерун и Россия — две дружественные страны!

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:37
практически ура !
Futurista
Futurista
вчера в 15:43
Это'Он...Это'Он ...позитивный чемпион...
vjtnf6kkcmvt
vjtnf6kkcmvt
вчера в 14:22
Как обычно, будут просить миллион за игру.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:18, ред.
Почему бы и не сыграть... Камерун хорошая сборная
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