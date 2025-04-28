В Камеруне заявили, что Это'О позитивно смотрит на ответный матч с Россией

Глава селекционного отдела сборной Камеруна Эммануэль Мабоанг сообщил источнику о возможном проведении ответного товарищеского матча с Россией.

В октябре 2023 года команды сыграли в Москве, россияне одержали победу со счётом 1:0.

Президент нашей Федерации [Самуэль Это'О] позитивно настроен на ответный матч со сборной России. Поэтому мы зададим ему вопросы по этому поводу в ближайшее время. Будет хорошо, если эта игра действительно пройдёт в этом или следующем году. Ведь Камерун и Россия — две дружественные страны!