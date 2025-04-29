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Флик вступил в конфликт с игроками «Барселоны» на тренировке

вчера, 19:50

У главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика произошло недопонимание с некоторыми футболистами команды.

Немецкий специалист разозлился на некоторых игроков «сине-гранатовых» за то, что они поздно вышли на тренировку.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
расслабляться вздумали, герои ?
а вот не надо расслабляться !
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 21:03
Флик не папа.. У него не забалуешь.. Всех равнять и строить.. Иначе будет как у Мадрида в игре .. Разброд и шатание.. Это недопустимо.. ☝️
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:00
Тухеля пригласили по блату, убрав при этом Нагеля, после чего Л.Маттеус затеял скандал. А Кана и Сали уволили за то, что они в свое время, тайно, как раба продали Левандовского. И дело не во Флике, а в том что в Баварии уже давно нет единства.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55
это сейчас))
а после увольнения Флика?
боссам пришлось убрать Кана и Хасана. Нагельсманна. Тухеля.
все лето Бавария искала тренера. все отказали работать.
и только Компани согласился.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:54
Ну правильно, пижончик Ямаль, уже начал корчить из себя святого. То ли ещё будет, ой ой ой, как пела Пугачева...)))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:52
Сборную засудили, если ты не забыл. А Бавария без пяти минут чемпион. Прошли бы и Интер, но череда травм ведущих игроков не позволила это сделать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:49
теперь Флик на коне, а игроки сб Германии или Баварии где? ))
в ж...е.
после Флика нет побед в ЛЧ, и есть провал в дом Евро.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:47
пишут что их пятеро )) Ямаль, Гави, Фати, Иньиго и еще один.
опоздали на пару минут.
конфликта как таковой не был, просто Флик смотрел на наглецов хмуро )))
вряд ли тренер усадит основа на лавку, как вратаря Иньяки.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:34
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Истинное Искусство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌹👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:33
Короны начал сбивать... чемпионами себя почуствовали...
Futurista
Futurista
вчера в 20:32
Это неизбежно)...конФЛИКт...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:31
Дружище, Приветствую!!!
Насчёт немецкого порядка я бы поспорил. У Флика в сборной, не то, чтобы порядка не было, но был откровенный бардак. Ну о чем говорить, если игроки сборной посылали тренера в известном направлении...Это он в Барселоне, перед молодежью выпендривается и корчит из себя строгого полицейского, а на деле- обычный немец, с завышенными претензиями.
Futurista
Futurista
вчера в 20:17, ред.
Это не Флик вступил в конфликт...немецкий порядок вступил в конфликт с испанским разгильдяйством...и вряд ли порядок победит)...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:02
Интересно, кто опоздал...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
Да ну нет, нормальный рабочий момент - просто тренер "вставил пистон" "детворе" , что бы поменьше в "облаках витали"...))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:57, ред.
Дисциплины нету у команды Флика? Вот это поворот. Немецкую ещё не привил горячим испанским парням, посмотрим как дальше пойдёт. Звоночек тревожный
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:51
скорей всего Фати и остальные из запасных
Гость
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