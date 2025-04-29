Флик вступил в конфликт с игроками «Барселоны» на тренировке

У главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика произошло недопонимание с некоторыми футболистами команды.
Немецкий специалист разозлился на некоторых игроков «сине-гранатовых» за то, что они поздно вышли на тренировку.
У главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика произошло недопонимание с некоторыми футболистами команды.
Немецкий специалист разозлился на некоторых игроков «сине-гранатовых» за то, что они поздно вышли на тренировку.
а вот не надо расслабляться !
а вот не надо расслабляться !
а после увольнения Флика?
боссам пришлось убрать Кана и Хасана. Нагельсманна. Тухеля.
все лето Бавария искала тренера. все отказали работать.
и только Компани согласился.
а после увольнения Флика?
боссам пришлось убрать Кана и Хасана. Нагельсманна. Тухеля.
все лето Бавария искала тренера. все отказали работать.
и только Компани согласился.
в ж...е.
после Флика нет побед в ЛЧ, и есть провал в дом Евро.
в ж...е.
после Флика нет побед в ЛЧ, и есть провал в дом Евро.
опоздали на пару минут.
конфликта как таковой не был, просто Флик смотрел на наглецов хмуро )))
вряд ли тренер усадит основа на лавку, как вратаря Иньяки.
опоздали на пару минут.
конфликта как таковой не был, просто Флик смотрел на наглецов хмуро )))
вряд ли тренер усадит основа на лавку, как вратаря Иньяки.
Истинное Искусство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Истинное Искусство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌹👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Насчёт немецкого порядка я бы поспорил. У Флика в сборной, не то, чтобы порядка не было, но был откровенный бардак. Ну о чем говорить, если игроки сборной посылали тренера в известном направлении...Это он в Барселоне, перед молодежью выпендривается и корчит из себя строгого полицейского, а на деле- обычный немец, с завышенными претензиями.
Насчёт немецкого порядка я бы поспорил. У Флика в сборной, не то, чтобы порядка не было, но был откровенный бардак. Ну о чем говорить, если игроки сборной посылали тренера в известном направлении...Это он в Барселоне, перед молодежью выпендривается и корчит из себя строгого полицейского, а на деле- обычный немец, с завышенными претензиями.