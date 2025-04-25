«Марсель» в разгар сезона отправился в Италию

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вчера, 10:30

«Марсель» и главный тренер пошли на необычный шаг, отправившись в Рим на тренировочный сбор в преддверии финального этапа сезона. Сообщалось, что это нужно для восстановления чувства концентрации, гармонии и амбиций.

Однако, по информации источника, в связи с похоронами Папы Римского Франциска команда вернётся из Италии во Францию в эту пятницу, на день раньше запланированного, чтобы подготовиться к матчу с «Брестом» в 31-м туре чемпионата Франции.