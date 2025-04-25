Нойер вернулся к командным тренировкам с «Баварией»

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вчера, 16:13

Вратарь «Баварии» приступил к командным тренировкам.

Сегодня футболист завершил часть занятия с другими голкиперами.

Игрок не выходил на поле с марта из-за полученной в матче Лиги чемпионов с «Байером» мышечной травмы.