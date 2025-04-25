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Нойер вернулся к командным тренировкам с «Баварией»

вчера, 16:13

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер приступил к командным тренировкам.

Сегодня футболист завершил часть занятия с другими голкиперами.

Игрок не выходил на поле с марта из-за полученной в матче Лиги чемпионов с «Байером» мышечной травмы.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:43
Он уже не нужен команде
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:07, ред.
Если позволит здоровье, то Нойер вполне сможет ещё 2-3 года на высоком уровне поиграть. 39 лет для футбольного вратаря - это ещё не предельный возраст.
Легендарный Дино Дзофф в 40 лет смог чемпионом мира стать и покинул большой футбол в 41 год. Но это было более 40 лет назад. Сейчас при развитии современной медицины и современных методик восстановления даже полевые игроки играют до 40 лет и больше. Роналду 25 февраля нынешнего года 40 лет уже стукнуло.)
bjun73sgqdhf
bjun73sgqdhf
вчера в 17:30
Пора ему уже завязывать с футболом
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:21
Ненадолго вернулся
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:08
Пора с футбола переключиться на более близкое занятие...
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