Нойер вернулся к командным тренировкам с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер приступил к командным тренировкам.
Сегодня футболист завершил часть занятия с другими голкиперами.
Игрок не выходил на поле с марта из-за полученной в матче Лиги чемпионов с «Байером» мышечной травмы.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер приступил к командным тренировкам.
Сегодня футболист завершил часть занятия с другими голкиперами.
Игрок не выходил на поле с марта из-за полученной в матче Лиги чемпионов с «Байером» мышечной травмы.
Легендарный Дино Дзофф в 40 лет смог чемпионом мира стать и покинул большой футбол в 41 год. Но это было более 40 лет назад. Сейчас при развитии современной медицины и современных методик восстановления даже полевые игроки играют до 40 лет и больше. Роналду 25 февраля нынешнего года 40 лет уже стукнуло.)
Легендарный Дино Дзофф в 40 лет смог чемпионом мира стать и покинул большой футбол в 41 год. Но это было более 40 лет назад. Сейчас при развитии современной медицины и современных методик восстановления даже полевые игроки играют до 40 лет и больше. Роналду 25 февраля нынешнего года 40 лет уже стукнуло.)