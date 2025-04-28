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Холанд и Родри вернулись к тренировкам «Манчестер Сити» после травм

вчера, 19:40

Полузащитник Родри и нападающий Эрлинг Холанд вернулись к тренировкам «Манчестер Сити» после травм.

Холанд восстанавливался после травмы лодыжки, а Родри — после разрыва крестообразной связки.

Холанд и Родри вернулись к тренировкам «Манчестер Сити» после травм

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:28
новый сезон будет необычным, перестроечным, важным ...
Маг_тм
Маг_тм ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:53
1 млрд, и чуток времени)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:36
Что нужно для облегчения ситуации?
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:38
Я думаю не из-за одного Родри там проблемы, Де Брюйне, Сильва, Эдерсон, все они не молодеют, и кажется они потеряли мотивацию, их еще надо достойно заменить. Думаю Сити еще год два будет лехорадить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:52
отлично.
в летом точечных усилений, расставание по списку))) и в следующем сезоне МС вернется на свое законноен место.
придёется Ливерпулю опять гнаться за Сити ) как было при Клоппе
shur
shur
вчера в 19:46, ред.
...вылечится пол дела, а вот доказывать, что ты золотой дядька
надо теперь в каждой игре, а то сгнобят,знаю я нашего брата! Здоровья игрокам, интересно в финал Кубка Пепе допустит,вряд ли...!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:45
Это отличная новость.К финалу пусть готовятся не спеша)
Гость
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