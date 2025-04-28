Холанд и Родри вернулись к тренировкам «Манчестер Сити» после травм

Полузащитник Родри и нападающий Эрлинг Холанд вернулись к тренировкам «Манчестер Сити» после травм.
Холанд восстанавливался после травмы лодыжки, а Родри — после разрыва крестообразной связки.
Полузащитник Родри и нападающий Эрлинг Холанд вернулись к тренировкам «Манчестер Сити» после травм.
Холанд восстанавливался после травмы лодыжки, а Родри — после разрыва крестообразной связки.
надо теперь в каждой игре, а то сгнобят,знаю я нашего брата! Здоровья игрокам, интересно в финал Кубка Пепе допустит,вряд ли...!
надо теперь в каждой игре, а то сгнобят,знаю я нашего брата! Здоровья игрокам, интересно в финал Кубка Пепе допустит,вряд ли...!
в летом точечных усилений, расставание по списку))) и в следующем сезоне МС вернется на свое законноен место.
придёется Ливерпулю опять гнаться за Сити ) как было при Клоппе
в летом точечных усилений, расставание по списку))) и в следующем сезоне МС вернется на свое законноен место.
придёется Ливерпулю опять гнаться за Сити ) как было при Клоппе