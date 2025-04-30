Тедеев: «Дзюба — лидер всего российского футбола»

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вчера, 10:55

Главный тренер «Акрона» рассказал, как повлияло на команду подписание нападающего сборной России .

Конечно, разница в уровне команды большая между началом сезона и сейчас, после прихода Артёма Дзюбы. Артём — истинный лидер, лидер всего российского футбола, поэтому, конечно, разница есть. Очень хорошо, что к «Акрону» стало больше внимания в том числе из-за этого.

Напомним, Дзюба присоединился к тольяттинцам в сентябре 2024 года. В текущем сезоне на счету 36-летнего форварда 20 матчей, 9 голов и 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба — лучший игрок в истории сборной России по версии болельщиков.