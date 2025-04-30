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Тедеев: «Дзюба — лидер всего российского футбола»

вчера, 10:55

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как повлияло на команду подписание нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

Конечно, разница в уровне команды большая между началом сезона и сейчас, после прихода Артёма Дзюбы. Артём — истинный лидер, лидер всего российского футбола, поэтому, конечно, разница есть. Очень хорошо, что к «Акрону» стало больше внимания в том числе из-за этого.

Напомним, Дзюба присоединился к тольяттинцам в сентябре 2024 года. В текущем сезоне на счету 36-летнего форварда 20 матчей, 9 голов и 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба — лучший игрок в истории сборной России по версии болельщиков.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 12:08
Заслужил. Голешников вон скока наколотил
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:54
Лидер? Да. Зарекомендовал себя хорошим игроком. Больше всех забил голов. Хоть и зовут его некоторые баобабом, но этот баобаб забил больше других. Хорошо видит поле, во время игры. Знает как выбрать позицию, оказывается в нужное время в нужном месте, чтобы забить гол. То, что вне футбольного поля, это к футболу не относится. Такой у него характер. Много говорит, когда лучше промолчать. Но не все идеальны в этом мире. Просто Дзюба под микроскопом у всех и очень много желающих повалять его в грязи.
Брулин
Брулин
вчера в 11:47
Дзюба о Винисиусе: «Ограниченный футболист, постоянно жалуется. Хочу, чтобы «Реал» продал его в Саудовскую Аравию и взял Холанда»
112910415
112910415
вчера в 11:42
да и европейского, конечно ! )
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:36
после фразы "Дзюба - лидер всего росфутбола" обязательно должна идти фраза - "и это печально...." и всхлипывания автора цитаты
nrwkran4gybm
nrwkran4gybm
вчера в 11:21, ред.
Да да , конечно, просто флагман, воспитанник спартака, баобаб на поле.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:58
А главное не что, а почему. А потому что Дзюба ещё хоть какой то старой закалки ребят с внутренним стержнем, пускай засветивший свой внешний стержень где не надо. Хребет у него есть и характер. Мужик. В современном российском футболе сплошь и рядом мальчишки слабохарактерные, их не лидером не назовёшь капитаном не сделаешь. Зато они внушаемые, легко управляемые. Всё замечательно. Но когда мы сталкиваемся с вопросом о том есть ли у той или иной команды в РПЛ хребет или костяк мы вдруг обнаруживаем что с уверенностью ни про одну из них такого сказать не можем, а потому что такие люди как Дзюба ушли в прошлое, новое поколение оно вот такое, куда ветер дует туда их и несёт.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:58
Что то опять много стало рукоблудного...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:55
Букуву "л" замените на букву "п"
Гость
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