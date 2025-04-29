Дзюба: «Ощущаю себя на 30 лет. Помню, в 29-30 ощущал себя королём мира»

Нападающий «Акрона» и сборной России ответил на вопрос о своём самочувствии.

Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29–30 лет, ощущал себя королём мира, самым сильным.

Конечно, возраст даёт о себе знать, но здесь большая заслуга тренерского и медицинского штабов, они грамотно меня подводят к матчам, я получаю дозированную нагрузку, которая необходима мне.

Может, мышечной массы стало чуть больше. Но вес остаётся прежним — 99,5 — 99,9 кг.