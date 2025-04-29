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Дзюба: «Ощущаю себя на 30 лет. Помню, в 29-30 ощущал себя королём мира»

вчера, 13:21

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос о своём самочувствии.

Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29–30 лет, ощущал себя королём мира, самым сильным.

Конечно, возраст даёт о себе знать, но здесь большая заслуга тренерского и медицинского штабов, они грамотно меня подводят к матчам, я получаю дозированную нагрузку, которая необходима мне.

Может, мышечной массы стало чуть больше. Но вес остаётся прежним — 99,5 — 99,9 кг.

Ранее в «Акроне» оценили шансы на подписание нового контракта с Дзюбой.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 17:16
Артёмкина голова опять проём дверей нашла
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:26
Почти 100кг веса? Да даже Роналдо феномен под конец карьеры меньше весил
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:25
В 2010 мну был королем соккера!))))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:19, ред.
Угу, значит в 29-30 лет начал что-то принимать. 🤔
qeft9k2qp3b8
qeft9k2qp3b8
вчера в 14:57
Король понтов и рукоблудия.
протон
протон
вчера в 14:36
Главное что бы рука рабочая была.
adekvat
adekvat
вчера в 13:49
Этот король и в 30 себя физически не напрягал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:35
Весна....
Весна...
Цветут сады, журчат ручьи....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:31
В душе человек всегда молод
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:31
Если следовать твоей логике, Артём , то по крайней мере, ты сейчас должен себя чувствовать минимум "Императором"...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:31
Дзюба решил выпить со всеми людьми, которые также его считали королем мира!)
Vittorio_Emanuele_II
Vittorio_Emanuele_II
вчера в 13:28
Король порноиндустрии.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:23
От Зюбы трудно другое услышать)))
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