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Медведев: «Никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет»

вчера, 20:16

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев одобрил предложение вернуть продажу пива на стадионах.

Пиво – это часть футбольной культуры, это раз. Второе: никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет, поскольку объем потребления пива ограничен объемом мочевого пузыря. Если кто анатомию в школе проходил, пускай вспомнит. Третье: потребление пива – это альтернатива употребления водки и других крепких напитков. И четвертое: деньги пивных компаний могут внести серьезный вклад в развитие профессионального, детского и прочих видов футбола.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:24
бедняга сознательно решил подставиться ?!
ну, отвлечь людей от обсуждения мощной чемпионской поступи Зенита ?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:29, ред.
Да, загнул председатель Правления. "Пиво - это часть футбольной культуры".
Подключили тяжёлую артиллерию в его лице, который даже про мочевой пузырь (!?) вспомнил. Причём тут он, этот несчастный пузырь, не пойму. У меня друг, который по три бутылки глушил в связи с объёмным животом... Кстати, почему г-н Медведев заявил об ЭТОМ только сейчас, хотя молчал несколько лет? За его спиной стоит явно не тяжёлая артиллерия, а атомный крейсер с баллистическими ракетами в виде пивной братии. И как тонко подвёл всех нас к детскому спорту, позавидовать можно находчивости чиновника.
Чувствую, скоро мы увидим на трибунах любителей пенного напитка, попивающих животворящую жидкость.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:31, ред.
Лучше бренди или коньяк
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:19
Внешний облик этого питерского гопника подтверждает обратное. Есть и очень даже видно по внешности и речи
Futurista
Futurista
вчера в 21:16, ред.
Объем потребления пива ограничен не объемом мочевого пузыря, а "объемом" мозга того, кто пьёт)...других ограничений нет...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:11
Плохо учил анатомию этот мужик
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:03
Официально в МКБ-10 нет такого понятия или диагноза: пивной алкоголизм. И в американской DSM-5 тоже его нет. Возможно, поэтому товарищ Медведев так говорит. Но он не понимает, что есть понятие общее: алкоголизм...Нет понятий водочный, винный или ещё какой-то. Есть алкоголизм - общее...
adekvat
adekvat
вчера в 20:53
Тут он прав, в хоккее же можно.
Futurista
Futurista
вчера в 20:53
"Пиво – это часть футбольной культуры, это раз."...
Можно разрешить безалкогольное пиво...какая футбольная культура такое и пиво...
Vittorio_Emanuele_II
Vittorio_Emanuele_II ответ srb56rfe97k8 (раскрыть)
вчера в 20:49
В Питере на зенитушку уже набуханными приезжают, если ещё Медведев для своих и пиво выбьет, то это пи...ц будет.
srb56rfe97k8
srb56rfe97k8
вчера в 20:41
Был в 90-е на матче спартака, после этого потребление пива на стадионах запретил бы навсегда.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:24, ред.
Уже майские отмечает???
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:24, ред.
Мда, просто сумашествие. А главное ложь откровенная, объём выпитого пива соответствует объёму канализации. А если вдруг её не хватит можно и деревце полить. Никогда никого кому надо объём мочевого пузыря не останавливал. Такие аргументы чисто алкашовские, они так друг друга присесть накатить уговаривают. Не удивлюсь если завтра мужики во дворе которые в прилеске с домино сидят с красными рожами будут рассказывать друг другу что они делают благородное дело и помогают в развитии футбола, да ещё и детского. Ещё и у жён денег выклянчат по этому поводу. Спасибо господин Медведев
Futurista
Futurista
вчера в 20:21, ред.
Доктор Медведев отжигает...читать до конца)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:20
"Поскольку объем потребления пива ограничен объемом мочевого пузыря. Если кто анатомию в школе проходил, пускай вспомнит" - г. Медведев я вспомнил - "мочевому пузырю свойственно опорожняться"...)))
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