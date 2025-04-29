Медведев: «Никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет»

Председатель правления «Зенита» одобрил предложение вернуть продажу пива на стадионах.

Пиво – это часть футбольной культуры, это раз. Второе: никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет, поскольку объем потребления пива ограничен объемом мочевого пузыря. Если кто анатомию в школе проходил, пускай вспомнит. Третье: потребление пива – это альтернатива употребления водки и других крепких напитков. И четвертое: деньги пивных компаний могут внести серьезный вклад в развитие профессионального, детского и прочих видов футбола.