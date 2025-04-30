Сегодняшний матч с «Ростовом» станет решающим для Галактионова

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вчера, 11:40

Если сегодня «Локомотив» проиграет «Ростову» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России и покинет турнир, то с высокой долей вероятности главный тренер «красно-зелёных» будет отправлен в отставку.

При этом уже сформирован список из трёх кандидатов, которые могут заменить Галактионова. Спортивный блок «Локомотива» предлагает кандидатуру . А Борис Ротенберг, которого слухи отправляют на должность генерального директора «железнодорожников», хочет видеть на посту тренера команды или .

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Локомотива» Гильерме может стать спортивным директором клуба.