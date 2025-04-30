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Сегодняшний матч с «Ростовом» станет решающим для Галактионова

вчера, 11:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Если сегодня «Локомотив» проиграет «Ростову» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России и покинет турнир, то с высокой долей вероятности главный тренер «красно-зелёных» Михаил Галактионов будет отправлен в отставку.

При этом уже сформирован список из трёх кандидатов, которые могут заменить Галактионова. Спортивный блок «Локомотива» предлагает кандидатуру Владимира Федотова. А Борис Ротенберг, которого слухи отправляют на должность генерального директора «железнодорожников», хочет видеть на посту тренера команды Дмитрия Хохлова или Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Локомотива» Гильерме может стать спортивным директором клуба.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 19:56
Из этого списка Федотов лучший вариант. Но при этом и чистку состава надо серьёзную производить. В атаке у ЛОКО просто днари. Сулейманов не уровень РПЛ, Воробьёв не забивной. Никакущий одноногий технарь Севикян. Ну и центральные защитники ЛОКО нужны.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:58
Матч не смотрю но бросилась в глаза стата по ударам! 0-6 в пользу Ростова!!!!!!!!!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 17:33, ред.
Глупостью является такая постановка вопроса - решающий в определении судьбы тренера матч сегодня. Выиграют - следующий, потом будут ждать следующего и следующего.
Идёт кубковый матч "Локомотива" с "Ростовом". Крупный план этого тренера. Плюёт на дорожку, по которой ходит. И ранее замечал за ним такое свинство. Главное - не стесняется этого, зная, что на него направлена телевизионная камера. Вот что у него (них) в черепной коробке происходит, не знаю и никогда не пойму. Отвращение к таким личностям. Кстати, и ранее замечал за Галактионовым такое свинство.
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 15:48
С молодежью не представляю Черчесова. Федотова если только. Но и Галактионов с таким составом хоть какие то надежды даёт.
valt134
valt134
вчера в 15:03
Хохлов вообще не тренер. Пусть уже лучше меня назначат тренером.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:32
Я всегда смотрю на источник.
Телеграм «Инсайды от Карпа»
Сразу понятно, верить инфе от карпа, значит себя не уважать.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 13:24
Тренер хороший,думающий,тут состав нужно усиливать.
ckedban89wc7
ckedban89wc7
вчера в 12:15
Хороший стимулятор для Локо и его тренера
Capral
Capral
вчера в 12:11
Федотов- однозначно!!!
Хохлов?! Без комментариев!!!
Стасик? Глупости не обсуждаю...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 11:51
Да, давайте Стасика поставьте, будем бороться вечно за выживание тогда. Как по мне, так Галактионов очень неплохо показывает себя с таким составом. Семак вон с 3 составами ничего не показывает толком.
Федотов - темная лошадка, но не думаю, что сможет прыгнуть еще выше с таким составом.
Гость
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