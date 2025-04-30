Сегодняшний матч с «Ростовом» станет решающим для Галактионова

Если сегодня «Локомотив» проиграет «Ростову» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России и покинет турнир, то с высокой долей вероятности главный тренер «красно-зелёных» Михаил Галактионов будет отправлен в отставку.
При этом уже сформирован список из трёх кандидатов, которые могут заменить Галактионова. Спортивный блок «Локомотива» предлагает кандидатуру Владимира Федотова. А Борис Ротенберг, которого слухи отправляют на должность генерального директора «железнодорожников», хочет видеть на посту тренера команды Дмитрия Хохлова или Станислава Черчесова.
Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Локомотива» Гильерме может стать спортивным директором клуба.
Идёт кубковый матч "Локомотива" с "Ростовом". Крупный план этого тренера. Плюёт на дорожку, по которой ходит. И ранее замечал за ним такое свинство. Главное - не стесняется этого, зная, что на него направлена телевизионная камера. Вот что у него (них) в черепной коробке происходит, не знаю и никогда не пойму. Отвращение к таким личностям. Кстати, и ранее замечал за Галактионовым такое свинство.
Идёт кубковый матч "Локомотива" с "Ростовом". Крупный план этого тренера. Плюёт на дорожку, по которой ходит. И ранее замечал за ним такое свинство. Главное - не стесняется этого, зная, что на него направлена телевизионная камера. Вот что у него (них) в черепной коробке происходит, не знаю и никогда не пойму. Отвращение к таким личностям. Кстати, и ранее замечал за Галактионовым такое свинство.
Телеграм «Инсайды от Карпа»
Сразу понятно, верить инфе от карпа, значит себя не уважать.
Телеграм «Инсайды от Карпа»
Сразу понятно, верить инфе от карпа, значит себя не уважать.
Хохлов?! Без комментариев!!!
Стасик? Глупости не обсуждаю...
Хохлов?! Без комментариев!!!
Стасик? Глупости не обсуждаю...
Федотов - темная лошадка, но не думаю, что сможет прыгнуть еще выше с таким составом.
Федотов - темная лошадка, но не думаю, что сможет прыгнуть еще выше с таким составом.