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Семак останется на посту главного тренера «Зенита»

вчера, 17:34

Сергей Семак не покинет пост главного тренера «Зенита» вне зависимости от итогов сезона.

Руководство уже сообщило специалисту об этом.

Команда идет на 2-м месте в РПЛ и продолжает участие в Кубке России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:52
никак нельзя упускать большого тренера !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:48
А кто его отпустит ? Миллер в ноги упадёт... ! )))
nikolah
nikolah
вчера в 20:00
Очень жаль.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:32, ред.
Ваш комментарий как раз и подтверждает сказанное мною. Все ваши претензии должны быть адресованы не мне, а руководству "Газпрома", почему они не сменили тренера после неудач на международной арене..
7y2at6gdy2zj
7y2at6gdy2zj
вчера в 19:02
Зачем его менять он столько лет неплохо справляется и не прихотливый
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:58
Как зачем менять?)...наглядно показать что результаты игры Зенита от тренера вообще не зависят...как вариант)...
lotsman
lotsman
вчера в 18:52
А зачем менять тренера, как многие здесь хотят? Команда в лидерах и не исключено что станет чемпионом, в очередной раз. К чему весь этот разговор о замене тренера? Причём интересно то, что говорят о замене не питерцы, а соперники, в основном из московских команд. Логичней было бы если бы они наоборот были рады, что в Зените плохой тренер. А получается наоборот, Семак им как кость в горле.)
Futurista
Futurista ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Когда Зенит "опростоволосился" в еврокубках при Семаке ничего не менялось...так что ваш 1-й пункт сразу мимо...
adekvat
adekvat
вчера в 18:47
В Питере все не дотренеры неприкасаемые, в СКА вообще маразм какой то.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:25, ред.
Смена тренера была бы необходима в двух случаях. Первый - когда команда "опростоволосилась" в еврокубках и второй - провал в чемпионате России. Так как ни одного из этих обстоятельств не наблюдается даже в упор, руководство клуба приняло правильное решение.
В конце концов, успехи или неудачи команды зависят не только от тренера, а от многих обстоятельств, которые влияют на результат, чему мы на протяжении долгих лет наблюдаем, в частности, в европейском футболе, поэтому последовавшие от некоторых пользователей нападки на С.Б.Семака по меньшей мере беспочвенны, необоснованны и в высшей степени непрофессиональны. Хотя они убеждёны в обратном.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:14
Маэстро, как хотите, но это Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:11
До посинения?)...ну да...пока не забухает будут держать)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:08
Отсюда вывод- держать будут до посинения...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
Если дать Семаку уйти его никуда не возьмут...и станет очевидно какой "гениальный тренер" столько лет приводил Зенит к чемпионствам....
ну и все остальные выводы)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:54
А как Вам, постановка вопроса- независимо от результатов сезона...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:53, ред.
Даже если очень захочет уйти. Из Зенита только как из мафии. Уже поставили перед фактом. Ну лично нам всем продолжение мучений Зенита только в радость, так что не останавливайтесь
shlomo
shlomo
вчера в 17:50
А не устал ли Серега.... может ему перерывчик сделать все же.
протон
протон
вчера в 17:47
Сергея Богдановича можно поздравить !
А болельщиков Зенита , можно ли ? У нас , что появился свой Фергюсон ?
Тот тренировал МЮ-27 лет !!! Ну таких то , на пальцах одной руки.
Меня такое долголетие на посту главного , не очень обнадеживает.
Да и разрывать контракт Газпрому не с руки. Слишком большую неустойку тогда платить Богдановичу.
Futurista
Futurista
вчера в 17:44, ред.
Понятно...значит итоги уже известны руководству)...
drug01
drug01
вчера в 17:43
Зачем его менять все верно!
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