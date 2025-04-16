Семак останется на посту главного тренера «Зенита»

Сергей Семак не покинет пост главного тренера «Зенита» вне зависимости от итогов сезона.
Руководство уже сообщило специалисту об этом.
Команда идет на 2-м месте в РПЛ и продолжает участие в Кубке России.
Сергей Семак не покинет пост главного тренера «Зенита» вне зависимости от итогов сезона.
Руководство уже сообщило специалисту об этом.
Команда идет на 2-м месте в РПЛ и продолжает участие в Кубке России.
В конце концов, успехи или неудачи команды зависят не только от тренера, а от многих обстоятельств, которые влияют на результат, чему мы на протяжении долгих лет наблюдаем, в частности, в европейском футболе, поэтому последовавшие от некоторых пользователей нападки на С.Б.Семака по меньшей мере беспочвенны, необоснованны и в высшей степени непрофессиональны. Хотя они убеждёны в обратном.
В конце концов, успехи или неудачи команды зависят не только от тренера, а от многих обстоятельств, которые влияют на результат, чему мы на протяжении долгих лет наблюдаем, в частности, в европейском футболе, поэтому последовавшие от некоторых пользователей нападки на С.Б.Семака по меньшей мере беспочвенны, необоснованны и в высшей степени непрофессиональны. Хотя они убеждёны в обратном.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
ну и все остальные выводы)...
ну и все остальные выводы)...
А болельщиков Зенита , можно ли ? У нас , что появился свой Фергюсон ?
Тот тренировал МЮ-27 лет !!! Ну таких то , на пальцах одной руки.
Меня такое долголетие на посту главного , не очень обнадеживает.
Да и разрывать контракт Газпрому не с руки. Слишком большую неустойку тогда платить Богдановичу.
А болельщиков Зенита , можно ли ? У нас , что появился свой Фергюсон ?
Тот тренировал МЮ-27 лет !!! Ну таких то , на пальцах одной руки.
Меня такое долголетие на посту главного , не очень обнадеживает.
Да и разрывать контракт Газпрому не с руки. Слишком большую неустойку тогда платить Богдановичу.