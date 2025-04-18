Личка: «Не думаю об отставке. Мне никто не говорил ничего, работаем дальше»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба.
Чувствую ли, что обстановка в медиа нагнетается? Тимур Гурцкая предсказывал мне отставку, если в матче с ЦСКА «Динамо» проиграет? Да? Каждый может думать, что хочет. Это его мнение. Я уважаю вашу работу, это всегда есть — когда 2-3 раза проиграл, сразу говорят, что могут поменять. Но я на это не смотрю, должен работать и стараться, чтобы команда играла лучше. И потом, если мне кто-то скажет из клуба — «Марцел, уходи», то пожмем руки и скажем спасибо друг другу.
Считаю ли я, что любое следующее поражение может привести к отставке? Я об этом не думаю. Мне никто не говорил ничего, мы работаем дальше. Ко мне приехала мама, она в Москва-Сити, смотрит, как тут красиво. Потом я проведу тренировку, а вечером пойдем поужинаем. Поведу маму на балет.
При этом Марцел- мужик открытый, в интервью старается никому не отказывать, и остаётся только удивляться, как он ещё не посылает куда подальше своих интервьюеров с этим отставочным вопросом..))
Между тем, условия его контракта не менялись и хорошо известны- есть цель команды на сезон (взять подиум чемпа либо кубок России), и в зависимости от достижения/недостижения упомянутой цели и будет решаться тренерская судьба Лички в ФК Динамо.
Да и неизвестно ещё, уволят ли его даже в случае, если цель не будет выполнена- команду весь сезон буквально сотрясает неостановимая пока
жесточайшая травмопандемия, и при принятии руководством решения
этот фактор может сработать в качестве смягчающего
При этом Марцел- мужик открытый, в интервью старается никому не отказывать, и остаётся только удивляться, как он ещё не посылает куда подальше своих интервьюеров с этим отставочным вопросом..))
Между тем, условия его контракта не менялись и хорошо известны- есть цель команды на сезон (взять подиум чемпа либо кубок России), и в зависимости от достижения/недостижения упомянутой цели и будет решаться тренерская судьба Лички в ФК Динамо.
Да и неизвестно ещё, уволят ли его даже в случае, если цель не будет выполнена- команду весь сезон буквально сотрясает неостановимая пока
жесточайшая травмопандемия, и при принятии руководством решения
этот фактор может сработать в качестве смягчающего