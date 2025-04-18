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Личка: «Не думаю об отставке. Мне никто не говорил ничего, работаем дальше»

вчера, 20:44

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба.

Чувствую ли, что обстановка в медиа нагнетается? Тимур Гурцкая предсказывал мне отставку, если в матче с ЦСКА «Динамо» проиграет? Да? Каждый может думать, что хочет. Это его мнение. Я уважаю вашу работу, это всегда есть — когда 2-3 раза проиграл, сразу говорят, что могут поменять. Но я на это не смотрю, должен работать и стараться, чтобы команда играла лучше. И потом, если мне кто-то скажет из клуба — «Марцел, уходи», то пожмем руки и скажем спасибо друг другу.

Считаю ли я, что любое следующее поражение может привести к отставке? Я об этом не думаю. Мне никто не говорил ничего, мы работаем дальше. Ко мне приехала мама, она в Москва-Сити, смотрит, как тут красиво. Потом я проведу тренировку, а вечером пойдем поужинаем. Поведу маму на балет.

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Capral
Capral
вчера в 21:43
Главное, чтоб не перепутал балет с буфетом...
баск
баск
вчера в 21:40
Тема отставки Лички в футбольной России в последнее время стала прямо-таки мейнстримом, и об этой "вот-вот отставке" не высказался разве что ленивый)

При этом Марцел- мужик открытый, в интервью старается никому не отказывать, и остаётся только удивляться, как он ещё не посылает куда подальше своих интервьюеров с этим отставочным вопросом..))

Между тем, условия его контракта не менялись и хорошо известны- есть цель команды на сезон (взять подиум чемпа либо кубок России), и в зависимости от достижения/недостижения упомянутой цели и будет решаться тренерская судьба Лички в ФК Динамо.

Да и неизвестно ещё, уволят ли его даже в случае, если цель не будет выполнена- команду весь сезон буквально сотрясает неостановимая пока
жесточайшая травмопандемия, и при принятии руководством решения
этот фактор может сработать в качестве смягчающего
Capral
Capral
вчера в 21:34
Интересно, а в чем он пойдет, в том же, что и на футбол ходит? Сразу вспомнился шварц на хоккее. Ну просто, инородное тело с перепуганным и вопрошающим взглядом:"Зачем я здесь"?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:29
Мне по вкусу его вьюшки, адекватно рассуждает...
Capral
Capral
вчера в 21:13, ред.
Куда куда- на балет?! А он знает, что такое балет?! Ну ладно, главное не распугать танцоров, своим трехэтажный матом, и бутылку пива открыть, перед входом в зал, а не делать это, перед представлением...
Гость
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