Личка: «Не думаю об отставке. Мне никто не говорил ничего, работаем дальше»

Главный тренер «Динамо» отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба.

Чувствую ли, что обстановка в медиа нагнетается? Тимур Гурцкая предсказывал мне отставку, если в матче с ЦСКА «Динамо» проиграет? Да? Каждый может думать, что хочет. Это его мнение. Я уважаю вашу работу, это всегда есть — когда 2-3 раза проиграл, сразу говорят, что могут поменять. Но я на это не смотрю, должен работать и стараться, чтобы команда играла лучше. И потом, если мне кто-то скажет из клуба — «Марцел, уходи», то пожмем руки и скажем спасибо друг другу.

Считаю ли я, что любое следующее поражение может привести к отставке? Я об этом не думаю. Мне никто не говорил ничего, мы работаем дальше. Ко мне приехала мама, она в Москва-Сити, смотрит, как тут красиво. Потом я проведу тренировку, а вечером пойдем поужинаем. Поведу маму на балет.