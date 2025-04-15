В «Химках» опять скандал с тренером. Поддержал игроков в сложной ситуации – остался без работы

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сегодня, 15:52

Объяснил нестабильность команды.

Полыхнуло после матча с «Крыльями»

У команды Франка Артиги были удачные матчи – дважды «Химки» обыграли «Локомотив», отобрали очки у «Краснодара». Но всё это было осенью – весной дела обстоят хуже. У коллектива не очень удачный отрезок. Конечно, с «Факелом» и «Пари НН» – прямыми конкурентами – забрали по три очка, с «Ахматом» сыграли вничью. С другой стороны, махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов» в двух последних турах просто разобрали подмосковный клуб – 1:4 и 1:3. И тогда Артига выступил с поддержкой игроков:

[О финансовой ситуации в клубе] Изменений нет. Это было бы оправдание, что из‑за финансов нет результата. Все влияет на матч, игроки потеряли терпение. Когда нет стабильности в жизни, тогда и тяжело показать стабильность на поле. Мне это неудивительно, игроки устали. На этой неделе все будет решено, так сказали. Я не могу требовать от игроков сейчас ничего, могу только благодарить.

Позднее сообщалось, что специалист даже хотел подать заявление в палату по разрешению споров. Слова Артиги подтверждал защитник «Химок» Александр Филин – он отметил, что игроки устали от невыплаты зарплат, это добавляет напряжения, в семье постоянно возникают вопросы. В ответ связанный с клубом бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что на встрече с игроками им назвали сроки выплаты – это вторая половина апреля.

По последним данным, в клубе решили уволить испанца из-за публичной поддержки тренером игроков.

Закупались под другие цели

«Химки» заходили в Премьер-лигу с «Акроном» и Махачкалой. В перспективах химчан были сомнения ещё летом, поскольку тогда тоже главного тренера отправили в отставку. В то же время на его место привели иностранного специалиста Франка Артигу, плюс провели более масштабную трансферную кампанию, чем конкуренты. Забрали Заболотного у ЦСКА , из «Спартака» привели Джикию, вернули Филина, привезли Дани Фернандеса – и всё это свободные агенты. У химчан образовался довольно опытный костяк.

На выходе коллектив за первые 11 туров победил только раз, длительный период оставался в зоне стыков, сейчас тоже находится в пекле борьбы за выживание. Между тем те же «Акрон» и махачкалинское «Динамо» куда более успешно справляются с задачей. Расчёт у Садыгова явно был не на это.

Тревожные звоночки были и зимой

Было бы это ещё чем-то новым – но с «Химками» подобные история случаются постоянно. О задержках по зарплате сообщалось ещё в октябре – тогда Садыгов информацию опровергал. Позднее появился инсайд о задолженности клуба перед поставщиком продуктов питания а 5,5 миллиона рублей – по сообщениям источников, руководство на протяжении года не платило за поставки, последовал иск от предпринимателя Александра Рожкова.

В декабре Садыгова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, между тем экс-президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб так и не заплатил южноуральцам миллион евро за трансфер Лукаса Веры.

То, что происходит сейчас – не новость, а логическое продолжение этой саги. Плюс речь не только о финансовой составляющей, но и о кадровой. На старте сезона-22/23 «Химки» отправили в отставку Юрана, несмотря на уверенную игру в первых турах, сменивший его Писарев не проработал и месяца – тоже был уволен. Дальше – мучения со Спартаком Гогниевым и возвращение Талалаева. Последний продержался весь сезон, атмосфера в раздевалке устаканилась. Но летом последовал комментарий о «сытых миллионерах». И всё по новой. Отставка, Артига, задержки по зарплатам, новая рокировка.

Для спасения команды рассматривают Адиева

По последним данным, «Химки» уже нашли замену Артиге. Предметные разговоры идут о назначении Магомеда Адиева. Специалист уже работал в патовой ситуации – в прошлом году спасать потребовалось «Ахмат». Кстати, после пробуксовки грозненцы всё же вырулили из подвала таблицы. Правда, следующий сезон «Ахмат» начал скверно. Ничья с «Краснодаром» – конечно, хорошо, но не когда в первых семи турах команда ни разу не одерживает победу. Последовала отставка.

Также были слухи, что «Химки» засматриваются на Игоря Осинькина – но в таком случае пришлось бы ждать до лета. По ходу сезона «Крылья» своего тренера отпускать не планировали. Сейчас же возникла ситуация, которая потребовала немедленной реакции. В таких условиях пришлось выбирать другого кандидата – и тут уже лучшим выбором был Адиев.

Похоже, придётся играть в стыках

В любом случае положение у «Химок» прескверное – достаточно посмотреть, кто из конкурентов в каком состоянии находится. На «Акрон» с Махачкалой смотреть бессмысленно – обе команды идут уверенно и скорее всего снимут вопрос сохранения прописки раньше остальных.

У «Крыльев» есть крайне качественный состав – самарцы в оптимальном состоянии должны находиться намного выше в таблице. И сейчас, после двух «сухих» поражений, команда Игоря Осинькина выдала отличные матчи против «Локомотива» (5:1), «Рубина» (1:1) и «Химок» (3:1). Команда на опыте спокойно обойдёт стыки стороной. Об «Ахмате» можно сказать примерно то же самое – по подбору игроков должны располагаться на порядок выше.

Между тем «Химкам» весь сезон не хватало стабильности, на тоненького удавалась держать 13-ю строчку. И теперь общий хаос дополнит история с Артигой. Атмосфера в раздевалке лучше не станет, лидеры не станут стабильнее. Это громкая заявка на стыки. В зоне вылета уже обосновались более «надёжные» кандидаты.