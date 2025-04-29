Известные артисты сыграют на фестивале «Арт-футбол-2025» в Москве

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вчера, 21:47

Международный фестиваль футбола и музыки «Арт-футбол — 2025» пройдет в Москве с 7 по 15 июня.

На десятом чемпионате мира по футболу среди артистов соберутся участники из различных стран. В числе участников будут такие звезды, как Джо Линн Тернер, Денис Майданов, Дмитрий Маликов и другие.

На фестивале примут участие 16 звездных команд, состоящих из известных артистов из Аргентины, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Парагвая, Перу, России, Турции, Южной Кореи и Японии. Также будет команда «Интер», в состав которой вошли представители стран, не включенных в основной список участников.

Официальное открытие чемпионата запланировано на 7 июня на стадионе «Локомотив», где пройдет матч между сборными России и мира.