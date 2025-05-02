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«Реал» хочет подписать защитника «Бенфики» через «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:12

Защитник «Бенфики» Альваро Каррерас является главным кандидатом для «Реала» на позицию левого защитника. Мадридский клуб уже несколько недель анализирует возможные варианты трансфера.

«Бенфика» оценивает игрока в 60 миллионов евро и не собирается снижать эту цену. «Сливочные» не готовы платить такую сумму и планируют привлечь к сделке «Манчестер Юнайтед», откуда Каррерас был куплен португальцами за 6 миллионов евро. В его контракте предусмотрен пункт о выкупе за 18 миллионов евро, который могут активировать «красные дьяволы».

По информации источника, план «Реала» заключается в использовании этого пункта: МЮ может выкупить игрока и сразу продать его в «Реал» за сумму около 30-35 миллионов евро. Таким образом, «Реал» сможет приобрести игрока по более выгодной цене, а «красные дьяволы» получат дополнительную прибыль.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:13
Мутные замуты от Переса)))
Почему бы мадридскому Реалу не вернуть своего воспитанника Гутьерреса, тем более, у Реала имеется первоочередное право выкупа!!! А вообще, Реалу бы Керкеша из Борнмута купить, вот этот венгр закрыл бы позицию на много сезонов. Он и в защите хорошо проявляет себя, и атаку отлично поддерживает! Вообще шикарный игрок
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01
Короче говоря, всё ясно, что ничего не ясно. Схемы агентов незнают границ .
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:34
МЮ согласится, купит за 18-ть, а Перес скажет - а он мне не нужен. Представляю после этого лица в МЮ

shlomo
shlomo
вчера в 15:00
А ловко они это придумали, я даже сначала не понял. МЮ скорее этого Каррераса за 18 выкупит и себе оставит, если сам Реал его хочет... но учитывая что МЮ нуждается в деньгах, то запросто он могут выставить ценник в 60 млн или даже в 70-80 лямов ... но тут есть подводный камень... у МЮ его никто не купит за такую сумму, потому что лучше всего умеют готовить на продажу и продавать только португальские топ клубы а в МЮ в последние годы наоборот футболисты только сильно теряют как в цене так и мастерстве.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:25
Что мешает МЮ потом запросить не 30 млн, а те же 60 или даже ещё больше? А в случае отказа Реала, им самим этот парень пригодится.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:14
Перес - великий комбинатор!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:14
А потом реал его продаст в саудитию за 100 и все счастливы))
Гость
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