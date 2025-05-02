«Реал» хочет подписать защитника «Бенфики» через «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 14:12

Защитник «Бенфики» является главным кандидатом для «Реала» на позицию левого защитника. Мадридский клуб уже несколько недель анализирует возможные варианты трансфера.

«Бенфика» оценивает игрока в 60 миллионов евро и не собирается снижать эту цену. «Сливочные» не готовы платить такую сумму и планируют привлечь к сделке «Манчестер Юнайтед», откуда Каррерас был куплен португальцами за 6 миллионов евро. В его контракте предусмотрен пункт о выкупе за 18 миллионов евро, который могут активировать «красные дьяволы».