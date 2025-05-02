«Реал» хочет подписать защитника «Бенфики» через «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Бенфики» Альваро Каррерас является главным кандидатом для «Реала» на позицию левого защитника. Мадридский клуб уже несколько недель анализирует возможные варианты трансфера.
«Бенфика» оценивает игрока в 60 миллионов евро и не собирается снижать эту цену. «Сливочные» не готовы платить такую сумму и планируют привлечь к сделке «Манчестер Юнайтед», откуда Каррерас был куплен португальцами за 6 миллионов евро. В его контракте предусмотрен пункт о выкупе за 18 миллионов евро, который могут активировать «красные дьяволы».
По информации источника, план «Реала» заключается в использовании этого пункта: МЮ может выкупить игрока и сразу продать его в «Реал» за сумму около 30-35 миллионов евро. Таким образом, «Реал» сможет приобрести игрока по более выгодной цене, а «красные дьяволы» получат дополнительную прибыль.
Почему бы мадридскому Реалу не вернуть своего воспитанника Гутьерреса, тем более, у Реала имеется первоочередное право выкупа!!! А вообще, Реалу бы Керкеша из Борнмута купить, вот этот венгр закрыл бы позицию на много сезонов. Он и в защите хорошо проявляет себя, и атаку отлично поддерживает! Вообще шикарный игрок
Почему бы мадридскому Реалу не вернуть своего воспитанника Гутьерреса, тем более, у Реала имеется первоочередное право выкупа!!! А вообще, Реалу бы Керкеша из Борнмута купить, вот этот венгр закрыл бы позицию на много сезонов. Он и в защите хорошо проявляет себя, и атаку отлично поддерживает! Вообще шикарный игрок
https://youtu.be/ewEPRtW7rtY?si=IBEXx_hoVXRib0Vu