«Наполи» в гостях обыграл «Лечче» (1:0) в матче 35-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 24-й минуте забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.
«Наполи» идёт на 1-м месте (77 очков), «Лечче» занимает 17-е место (27 очков).
«Наполи» в гостях обыграл «Лечче» (1:0) в матче 35-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 24-й минуте забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.
«Наполи» идёт на 1-м месте (77 очков), «Лечче» занимает 17-е место (27 очков).
Ямаль и Рафинья с ФДЙ вышли и вернули Вальядолид на землю.
Ямаль и Рафинья с ФДЙ вышли и вернули Вальядолид на землю.
как Раньери в Лестере во втором круге, когда за чемпионство поняли, что есть шанс зацепиться, а конкуренты глупо теряют очки, тоже стали осторожно оборонять преимущество в 1 гол. многие не любят такой футбол, но думаю все просто.
задача топовой команды - выигрывать трофеи.
уверен. Наполи не упустит скудетто.
и надеюсь, Барса оставит Интер у разбитого корыто.
как Раньери в Лестере во втором круге, когда за чемпионство поняли, что есть шанс зацепиться, а конкуренты глупо теряют очки, тоже стали осторожно оборонять преимущество в 1 гол. многие не любят такой футбол, но думаю все просто.
задача топовой команды - выигрывать трофеи.
уверен. Наполи не упустит скудетто.
и надеюсь, Барса оставит Интер у разбитого корыто.