Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Наполи» в гостях обыграл «Лечче»

вчера, 21:08
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» в гостях обыграл «Лечче» (1:0) в матче 35-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 24-й минуте забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.

«Наполи» идёт на 1-м месте (77 очков), «Лечче» занимает 17-е место (27 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Серии А
ПСЖ с Сафоновым проиграл «Страсбуру»
Вчера, 20:00
«Черноморец» переиграл «Шинник» в поединке Первой лиги
Вчера, 19:45
«Сочи» разгромил тульский «Арсенал» в матче Первой лиги
Вчера, 19:25
«Локомотив» вдесятером сыграл вничью против «Оренбурга»
Вчера, 18:58
«Бавария» на последних минутах упустила победу над «Лейпцигом»
Вчера, 18:27
«Атлетико» не смог обыграть «Алавес»
Вчера, 16:55
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:27
матч ясно показал что недовольные Фати, Форт, Дельгадо не подходят под требования Флика))
Ямаль и Рафинья с ФДЙ вышли и вернули Вальядолид на землю.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:28
Как бы Барса не осталась у разбитого корыта, учитывая, что в Вальядолиде творится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:40
Опять 1:0))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:28
Конте мастер высшей лиги))
как Раньери в Лестере во втором круге, когда за чемпионство поняли, что есть шанс зацепиться, а конкуренты глупо теряют очки, тоже стали осторожно оборонять преимущество в 1 гол. многие не любят такой футбол, но думаю все просто.
задача топовой команды - выигрывать трофеи.
уверен. Наполи не упустит скудетто.
и надеюсь, Барса оставит Интер у разбитого корыто.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:16
кажется, Интер потеряет почти все )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Лидер поддержал свой статус...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 