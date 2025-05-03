«Краснодар» одержал победу над «Рубином»

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вчера, 21:36

«Краснодар» обыграл «Рубин» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 5-й минуте с пенальти забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 40-й минуте Тормена удвоил преимущество «быков». На 83-й минуте Илья Рожков отыграл один гол.

«Краснодар» идёт на 1-м месте (61 очко), «Рубин» занимает 7-е место (39 очков).