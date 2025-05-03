«Краснодар» одержал победу над «Рубином»

«Краснодар» обыграл «Рубин» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 5-й минуте с пенальти забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 40-й минуте Тормена удвоил преимущество «быков». На 83-й минуте Илья Рожков отыграл один гол.
«Краснодар» идёт на 1-м месте (61 очко), «Рубин» занимает 7-е место (39 очков).
Краснодар слишком рано забил свои голы, обычно он начинает играть во втором тайме, а сегодня только отбивался.
Рубин придавил во 2-м и мог даже сравнять.
Краснодар слишком рано забил свои голы, обычно он начинает играть во втором тайме, а сегодня только отбивался.
Рубин придавил во 2-м и мог даже сравнять.
Краснодар с победой!!!!!!!! Мусаев, не подведи, я в тебя- всегда верил!!!!!!!
Краснодар с победой!!!!!!!! Мусаев, не подведи, я в тебя- всегда верил!!!!!!!