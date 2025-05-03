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«Краснодар» одержал победу над «Рубином»

вчера, 21:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Рубин» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 5-й минуте с пенальти забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 40-й минуте Тормена удвоил преимущество «быков». На 83-й минуте Илья Рожков отыграл один гол.

«Краснодар» идёт на 1-м месте (61 очко), «Рубин» занимает 7-е место (39 очков).

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Все комментарии
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:51
Надо же как раскорячился человек в дифирамбах Краснодару - наверно выдохнул на 96-ой, перекрестился, да и Левникову мысленно поклонился что пендальти дал, да Тормену не удалил
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 23:43
Скажем прямо – «быки» сегодня что называется отскочили, что было видно на их обескураженных лицах в концовке матча. Ничья была бы более справедливым итогом матча…И что то нужно делать в футболе с такого рода РУКАМИ когда так или иначе судья остаётся вершителем судеб, в том числе сегодняшнего на 4 минуте – и ведь что характерно, дай он его за 4 минуты до конца сказали бы убил одну из команд..то есть скорее не дал бы.. И да, когда Рубин выигрывал РПЛ Краснодар только родился как команда…
112910415
112910415
вчера в 23:27
дотянуть до общей победы !
viv
viv
вчера в 23:27
Краснодар победил это хорошо.
suiw
suiw
вчера в 23:09
Очень хочу что бы Газпром обкакался
suiw
suiw ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:07
Молодцы. Хоть и лишили Динамо чемпионства год назад, но болею сейчас за вас. Надоела морда обрюзшего еврея на экране
Пепс
Пепс ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:58, ред.
Ну, если Питер реально спонсировал, значит по твоей логике за бабло любой может играть лучше Краснодара? Ахах... Ну посмотрим на твою конюшню в игре против них...получается - или сольетесь или бабки возьмете. Одно из двух)))))) Не смеши
NYJ
NYJ ответ 100лет (раскрыть)
вчера в 22:53
Так он сейчас не с москвичами борется, а с Питером, москвичи последний раз были в 17 голу
100лет
100лет
вчера в 22:45
Краснодар идет к своему золоту... главное не москвичи.
Vilar
Vilar
вчера в 22:40
Рубин бился за премиальные от Газпрома, а Краснодар за золото чемпионата.
Судя по второму тайму премиальные дороже золота.
cska1948
cska1948 ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 22:39
И что тут непонятного? Газпром сегодня бился силами Рубина за первое место.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:28
Если бы Кордоба забил, а не попал в штангу , игра была бы другой.
Пепс
Пепс
вчера в 22:25
Я сегодня не понял кто боролся за чемпионство))) Бабло да, куда без него... Разница между 7 и 8 местом в призовых от РПЛ лямов 30 ... Слыхал про это?
Gotlib
Gotlib ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:24
Рахим бабло не отработал, которым его зарядили питерцы, поэтому нервничал.
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:11
Рахим не отработал, даже ничью не смог вырвать. Придётся возвращать бабло питерцам. В противном случае, при отказе возвращать, общипают последние волосья на голове.
Пепс
Пепс
вчера в 22:09
Рубин, достойно 👍По стате да и по игре мы были лучше Краснодара. Все что быки смогли - забили два со стандарта. Тормену запросто можно было и удалить в первом тайме. Судья очканул. Гол Рубина - праздник футбола, классно разыграли... Порвали оборону как мимо кеглей расчертили - супергол. 👍👍👍👍Жаль не повезло немного Даку ....зарядил с пяти метров в штангу да и в концовке были моменты. Эх...
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 22:08
Название статьи не верное, "Краснодар удержал победу над Рубином."
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:57
Краснодар с победой!!!
след.матч как финал )) но надо побеждать!!!
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:52, ред.
Если всё таки кубанцы упустят победу в чемпионате, то это только, по моему мнению, из-за проблем с психологией и плохой физподготовкой.
Всё таки психология победителя - не пустой звук.
Да, в 1-м тайме были лучше.
Хоть и ненамного, но лучше.
И второй гол забили красивый, но во втором тайме то ли понадеялись, что Рубин при счёте 0-2 просто будет доигрывать, т о ли что-то ещё игрочилы кубанцев себе надумали...
Как бы то ни было, забив один ответный мяч, игроки Рубина просто ЗАПЕРЛИ хозяев поля в своей штрафной, но чего-то им не хватило, чтобы счёт стал 2-2.
А ТАК И НУЖНО ИГРАТЬ!
Не важно, что своё в этом сезоне Рубин взял и ни на что уже не претендует: зрители есть - нужно ИГРАТЬ!
Молодцы!
Если бы в начале 2-го тайма Даку попал не в штангу, то, кто знает, как бы последние 45 минут прошли.
В общем всем болельщикам, кроме болел Краснодара )), было интересно смотреть до самого финального свистка.
KT_S116
KT_S116 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:52
Похоже не за бесплатно..
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 21:51
Кордоба нулевой. Без него атака смотрится разнообразней.
KT_S116
KT_S116 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Да уж за 7 место можно и умереть )))
Capral
Capral
вчера в 21:50
Ещё один шаг к чемпионству!!!!!!! Хорошо сыграли быки, отвоевали, выгрызли центр поля, планомерно, но несколько суматошно вели атаки на ворота Рубина. Как всегда понравился Сперцянушка!!! Когда бил пенальти, я закрыл глаза, но в повторе посмотрел и порадовался!!! Молодец, не стал устраивать танцы перед мячом, разбежался и ударил!!! В сравнении с прошлым сезонами, Эдик несколько сдал, но его вклад в общую копилку по-прежнему неоценим. Парень мастерски ведёт игру. В обороне, к сожалению, всё ещё возникают пожары, но за счёт мобильной полузащиты и острой атаки в лице Кордобы, Краснодар планомерно набирает очки. Рубин кусался, сопротивлялся и даже забил, но по ходу игры, всё-таки уступал сопернику и по настрою и по содержанию игры. В итоге победа Краснодара, такая нужная и важная!!!!!!! Ну что же, до чемпионства, как говориться рукой подать, а это значит- ни шагу назад, вперёд за золотом!!!!!!!
Краснодар с победой!!!!!!!! Мусаев, не подведи, я в тебя- всегда верил!!!!!!!
Deemon37
Deemon37 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:49
Так бы с Зенитом рубились
drug01
drug01
вчера в 21:48
Сделан еще один важный шаг....
adekvat
adekvat
вчера в 21:48
Поздравляю Краснодар с заслуженым чемпионством, это уже точно случится, наконец то.
Deemon37
Deemon37 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:48
Рашидыч пртратил уже деньги газпрома, вот и переживад
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:46
Не...они за честь клуба...7-е место же престижнее чем 8-е)...
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:44
Видать надо до начала матча подходить к холодильнику, закидывать на грудь 0,25 ингридиента собственного производства, а потом садиться игру смотреть. Касаемо "Рубина", примерно так должна рубиться команда, даже не имеющая турнирной мотивации. Пусть и прозвучит высокопарно, но должны биться за честь клуба, за своих болельщиков, да в конце концов за деньги, которые им платят. Ну а "Краснодар", результату рад безумно, но с такой игрой с "ЦСКА" будет не то что сложно на что-то рассчитывать, а архисложно. Ну да ладно. Сегодня, скажем так, свое взяли. Болельщиков "Краснодара" с победой, "Рубину" спасибо за игру и удачи в следующих матчах. Как-то так на мой взгляд.
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:44
У меня тоже сложилось впечатление, что Рубин бился за премиальные от Газпрома.
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