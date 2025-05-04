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Семак прокомментировал травму Вендела

вчера, 22:45

Полузащитник «Зенита» Вендел получил травму в матче РПЛ с «Пари НН» (2:1). Во второй половине игры футболист совершил неудачное движение и ощутил дискомфорт в области задней поверхности бедра. Игрока заменил на 57-й минуте Андрей Мостовой.

Главный тренер клуба с берегов Невы Сергей Семак высказался на тему повреждения бразильца.

Конечно, потеря такого игрока, безусловно, удар для нашей команды. Уход Клаудиньо, сейчас травма Вендела, конечно, ослабили нашу центральную зону. Нам нужно будет думать, как использовать наших игроков, в каком сочетании играть. Но это футбол, с этим ничего не сделаешь. К сожалению, в ближайших матчах он нам не поможет, очевидно, исходя из характера того повреждения, которое было у него. И по его самочувствию я думаю, что в этом отношении, наверное, сомнений не много о характере травмы.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:30, ред.
Семак не топ тренер, придумать проблематично...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:09
Вот это серьёзно. Это главный игрок зенитушки. И первый гол соболя это его блестящая подача.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:05
А ведь травма может быть весьма серьёзна - пожелаю здоровья Вендалу.
Гость
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