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В ЦСКА рассказали, когда Дивеев сможет вернуться в игру после травмы

вчера, 10:26

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался на тему возвращения защитника Игоря Дивеева на поле после травмы.

Дивеева можно ждать на поле в ближайшее время. Будет это матч с «Ахматом», «Краснодаром» или ответный с «Зенитом», сможем узнать уже при объявлении стартового состава. Вы знаете, что мы максимально открыты комментировать травмы. Перед каждым матчем Эдуард Безуглов даёт сводку, но уже в тот момент, когда заявки команд известны.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:42
В Питере отсутствие Игоря и Роши отрицательно сказалось на игре команды .
Скорейшего возвращения в строй.
drug01
drug01
вчера в 10:55
Он очень нужен команде!!!
Вещий
Вещий
вчера в 10:35
Правильно... врач команды отвечает за игроков и ему виднее кто может играть а кто нет.
Гость
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