В ЦСКА рассказали, когда Дивеев сможет вернуться в игру после травмы

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался на тему возвращения защитника на поле после травмы.

Дивеева можно ждать на поле в ближайшее время. Будет это матч с «Ахматом», «Краснодаром» или ответный с «Зенитом», сможем узнать уже при объявлении стартового состава. Вы знаете, что мы максимально открыты комментировать травмы. Перед каждым матчем Эдуард Безуглов даёт сводку, но уже в тот момент, когда заявки команд известны.