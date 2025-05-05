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Рафинья: «Я мог поехать на Евро-2020 в качестве игрока сборной Италии»

вчера, 20:55

Вингер «Барселоны» Рафинья мог выступить на Евро-2020. На тот момент он еще не дебютировал за сборную Бразилии, что давало ему право использовать свои итальянские корни по отцовской линии.

Я был близок к тому, чтобы принять вызов от сборной Италии. Я мог поехать на Евро-2020, который они выиграли. В то время мне звонили представители сборной Италии, и Жоржиньо постоянно выходил на связь. У итальянской команды был удивительный проект, который меня заинтересовал. Однако в глубине души я мечтал еще сыграть за сборную Бразилии. К счастью, с получением паспорта я запоздал.

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протон
протон
вчера в 23:21
Это что, получается, нерасторопность итальянских паспортистов лишила Рафинью золота Евро? Хотя, конечно, неизвестно, как бы всё обернулось. Может быть, действительно ещё выиграет ЧМ? Хотя вероятность победы Бразилии нынче невелика
Учитывая состояние сборной Бразилии в последние 20 лет - не удивлюсь, если Италия возьмет следующий трофей раньше, чем Рафинья в сборной.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:05
И как нам теперь быть в этой ситуации !??))
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