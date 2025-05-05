Рафинья: «Я мог поехать на Евро-2020 в качестве игрока сборной Италии»

Вингер «Барселоны» мог выступить на Евро-2020. На тот момент он еще не дебютировал за сборную Бразилии, что давало ему право использовать свои итальянские корни по отцовской линии.

Я был близок к тому, чтобы принять вызов от сборной Италии. Я мог поехать на Евро-2020, который они выиграли. В то время мне звонили представители сборной Италии, и Жоржиньо постоянно выходил на связь. У итальянской команды был удивительный проект, который меня заинтересовал. Однако в глубине души я мечтал еще сыграть за сборную Бразилии. К счастью, с получением паспорта я запоздал.