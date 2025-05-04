Аморим о матче с «Брентфордом»: «Понравилось, как мы контролировали игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ с «Брентфордом» (3:4).

Мне понравилось, [как играли] молодые футболисты. Понравилось, как мы контролировали игру при небольшом количестве опасных эпизодов. Первые 30 минут у нас возникали трудности со стандартами, но мы уже понимали, что нам не хватит роста, чтобы бороться.

Во втором тайме мы были близки к тому, чтобы сравнять, но пропустили два мяча, как и в начале, когда пропустили гол и упустили преимущество. Мы сражаемся, но в конце концов проигрываем, однако это хорошо для будущего.