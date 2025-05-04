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Аморим о матче с «Брентфордом»: «Понравилось, как мы контролировали игру»

вчера, 18:57
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ с «Брентфордом» (3:4).

Мне понравилось, [как играли] молодые футболисты. Понравилось, как мы контролировали игру при небольшом количестве опасных эпизодов. Первые 30 минут у нас возникали трудности со стандартами, но мы уже понимали, что нам не хватит роста, чтобы бороться.

Во втором тайме мы были близки к тому, чтобы сравнять, но пропустили два мяча, как и в начале, когда пропустили гол и упустили преимущество. Мы сражаемся, но в конце концов проигрываем, однако это хорошо для будущего.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:04, ред.
Однако Аморим повеселел. Значит обратно в Спортинг берут.)
протон
протон
вчера в 20:08
Состав на половину пионерский, на половину скамеечно-лазаретный. Турнирных задач в АПЛ нет .
Так давайте порадуемся первому году Маунта.
Году Диало после возвращения.
Году Гарначо на последней минуте, что говорит о желании команды бороться до конца.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 19:31
Думаю, что для МЮ не столь важны результаты в чемпионате, ведь вылет команде не грозит, а на высокие места она претендовать не может, поэтому в играх АПЛ Аморим просматривает молодых игроков, но главной целью МЮ в этом сезоне конечно же является завоевание трофея Лиги Европы. По итогам этого турнира и можно будет оценивать работу тренера.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:25
А соперник контролировал счёт.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:19
Ну да, ещё бы сказал, - главное не победа, главное участие.
shur
shur
вчера в 19:16
...нашёл работу товарищу Амориму, должность управляющего...!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:09
Самооправдание - это не очень хорошо.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:08
Контроллер Аморим))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:04
Аморим "- Главное в игре это контроль!")
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