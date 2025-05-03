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Фердинанд оценил традицию чемпионского коридора

вчера, 18:32
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль18:30 Не начался

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд дал комментарий касательно традиции чемпионского коридора.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что его команда таким образом поздравит «Ливерпуль» с победой в нынешнем сезоне АПЛ. Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч заявил, что командам неловко принимать участие в чемпионском коридоре.

Мне это не по душе. Повезло, что для моего клуба организовали чемпионский коридор, но что для одной команды, что для другой это неловко. Краучи абсолютно прав.

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v7jkwz4na6bk
v7jkwz4na6bk
вчера в 18:44
Традиции и уважение надо соблюдать
Гость
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