Фердинанд оценил традицию чемпионского коридора

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» дал комментарий касательно традиции чемпионского коридора.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что его команда таким образом поздравит «Ливерпуль» с победой в нынешнем сезоне АПЛ . Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч заявил, что командам неловко принимать участие в чемпионском коридоре.

Мне это не по душе. Повезло, что для моего клуба организовали чемпионский коридор, но что для одной команды, что для другой это неловко. Краучи абсолютно прав.