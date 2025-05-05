Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» на своей странице в Сети «X» сообщил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

После 20 лет в футбольном клубе «Ливерпуль» сейчас самое время подтвердить, что я уйду в конце сезона.

Это, пожалуй, самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни.

Я знаю, что многие из вас задавались вопросом, почему я ещё не говорил об этом, или были расстроены тем, что я ещё не говорил об этом, но я всегда намеревался полностью сосредоточиться на интересах команды, а именно в обеспечении себе 20-го титула [чемпионов Англии — прим.ред.].

Этот клуб был всей моей жизнью, всем моим миром на протяжении 20 лет. С Академии и до сих пор поддержка и любовь, которые я чувствовал от всех внутри и за пределами клуба, останутся со мной навсегда. Я навсегда останусь в долгу перед вами всеми.

Но я никогда не знал ничего другого, и это решение — испытать новый вызов, выйти из зоны комфорта и подтолкнуть себя как в профессиональном, так и в личном плане.

Я отдавал всего себя каждый день, проведённый в этом клубе, и надеюсь, вы чувствуете, что я отблагодарил вас за время своего пребывания здесь.

От всего сердца я благодарю всех — моих тренеров, менеджеров, товарищей по команде, персонал и наших невероятных болельщиков — за последние 20 лет.

Мне повезло воплотить здесь свои мечты, и я никогда, никогда не буду считать само собой разумеющимся те особые моменты, которые мне посчастливилось пережить со всеми вами. Моя любовь к этому клубу никогда не умрёт.