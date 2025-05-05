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Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из «Ливерпуля»

вчера, 12:25

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд на своей странице в Сети «X» сообщил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

После 20 лет в футбольном клубе «Ливерпуль» сейчас самое время подтвердить, что я уйду в конце сезона.

Это, пожалуй, самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни.

Я знаю, что многие из вас задавались вопросом, почему я ещё не говорил об этом, или были расстроены тем, что я ещё не говорил об этом, но я всегда намеревался полностью сосредоточиться на интересах команды, а именно в обеспечении себе 20-го титула [чемпионов Англии — прим.ред.].

Этот клуб был всей моей жизнью, всем моим миром на протяжении 20 лет. С Академии и до сих пор поддержка и любовь, которые я чувствовал от всех внутри и за пределами клуба, останутся со мной навсегда. Я навсегда останусь в долгу перед вами всеми.

Но я никогда не знал ничего другого, и это решение — испытать новый вызов, выйти из зоны комфорта и подтолкнуть себя как в профессиональном, так и в личном плане.

Я отдавал всего себя каждый день, проведённый в этом клубе, и надеюсь, вы чувствуете, что я отблагодарил вас за время своего пребывания здесь.

От всего сердца я благодарю всех — моих тренеров, менеджеров, товарищей по команде, персонал и наших невероятных болельщиков — за последние 20 лет.

Мне повезло воплотить здесь свои мечты, и я никогда, никогда не буду считать само собой разумеющимся те особые моменты, которые мне посчастливилось пережить со всеми вами. Моя любовь к этому клубу никогда не умрёт.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Alex Mamro (раскрыть)
вчера в 21:38
Он в Ливерпуль из ЛаЛиги переходил,так что она ему была не Нова и тем более он испанец. Только вот не знаю, получится ли у него в Реале,в новом амплуа
Rustem Kotiev
Rustem Kotiev
вчера в 20:38
Я уверен , что в реале он потеряется !
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:27
Не самый лучший защитник Ливеру надо попытаться подписать Фримпонга а Трент правильно делает что уходит не дурак как Джеррард будет шанс поиграть за Реал
Nick Ch
Nick Ch ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:56
Проблема не в том, что уходит, а как уходит: договорился с Пересом не продлевать в обмен на жирный бонус себе лично - любимая тактика Переса. То, что футболисты уходят - это нормально. Я сказал лишь, что клуб остался с дырой в составе и без компенсации.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:43
Фримпонг на выход, на Энфилд!!!
RM_35
RM_35
вчера в 17:36
ну значит ждемс его в Реале!!! надеюсь все сложится хорошо!!!
shur
shur ответ Эксперт Футбола (раскрыть)
вчера в 16:07
...главное от игры к игре показывать качественный футбол и не повторять таких вещей, как сам Джуд! Стартовал изумительно, а
потом пошла какая то расхлябанность, недовольство,порою слишком
много ошибок, но надо отдать должное 100% -ное движение на поле все 90-о минут! Удачи парню и непременного усиления основы...!!!
Alex Mamro
Alex Mamro ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 15:47
Если уж о Реале, то не лишним будет вспомнить гениального Хаби Алонсо..
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:18
Самое смешное в том,что это Ливерпуль отдал ему 9 лет правой бровки,это Ливерпуль зажёг ему зелёный свет и это Ливерпуль ему дал титулы. Безусловно и его заслуги в этом есть,но не надо все успехи Ливерпуля приписывать ему. Великолепная игра Алисона, ВВД, Конате, Салаха, Мане, Фирмо,а так же Клопп сделали имя этому парню. Окажись он в каком нибудь другом клубе, кто его знает,захотел бы его Реал.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:15
Человек, привнёсший в футбол новое. Пока его угловой на так популярен в терминах как, например, пенальти Паненка, но со временем, думаю, "угловой Трента" войдёт в обиход.
Incredulous
Incredulous ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 15:12, ред.
Да ладно Вам, человек отдал основной команде Ливерпуля 9 лет карьеры, а до этого ещё 12 лет в молодёжке. А тут ему выпал шанс надеть футболку Реала, почему же он должен упускать эту возможность. Ливерпуль и так должен быть ему благодарен за всё, что он сделал для команды, как и сам Трент должен быть благодарен клубу, за то что поверили в него и дали возможность раскрыться как футболисту. И Англичанин в своём посте открыто и развёрнуто выразил эту благодарность. Так что, как по мне, не совсем уместно будет в этой ситуации в чём-то ещё обвинять футболиста. Тут должно быть только красивое прощание и обоюдная благодарность друг к другу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:11
Из всех ушедших только Кусарез доказал свою гениальность. Остальные вне клуба,оказались пшиком.
протон
протон
вчера в 15:10
Несмотря на большое сожаление от его ухода, полностью понимаю его решение. Мадрид наверное единственный клуб, куда он мог уйти. у каждого человека так бывает, по себе знаю, как тяжело и одновременно важно и нужно для себя покинуть зону комфорта и пойти за новым вызовом. Те кто называют его крысой и всячески оскорбляют, не очень умные люди. Да ушёл как свободный агент, но сколько побед он принёс, сколько эмоций дал. Можно сколько угодно представлять, как дальше сложится его карьера, потому что прямо сейчас в расбалансированном составе Мадрида он не выглядит жизненно необходимым игроком, но с учётом нового тренера в Реале и характера Трента, уверен, он принесёт пользу. Ни разу не скажу и не пожелаю ничего плохого в адрес Трента. Удачи ему в новой увлекательной истории. Спасибо за все! Красный однажды, красный навсегда, но уверен Трент знает это на себе куда лучше чем мы все.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 14:08
Красивые слова, и может даже, искренние, НО вместо всех этих спасибо мог бы на годик и продлить контракт, чтоб Реал хоть что-то компенсировал клубу… А то тебе жирный бонус, а клуб у разбитого корыта без денег и дырой на твоей позиции…
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:49
Ну что же, ТАА сделал выбор в пользу нового вызова в своей карьере и его мнение нужно уважать! Он всё отдал Ливерпулю и был важным игроком Клопповской машины!
Переход в Мадридский Реал это вызов для любого футболиста, каким бы крутым ты не был в предыдущем клубе, в Реале тебе нужно будет доказывать с вою крутость каждый матч!!!
С приходом ТАА Реалу нужно будет усилить центр обороны, и тогда Трент легко может бороздить правый фланг, и смещаться в центр, вообщем добавит вариативности тренеру при построении игры!!! Удачи ему в Мадриде
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:45
Спасибо за все 20 лет в команде, за все шедевры и нестандартные решения на поле, за все минуты проведенные на поле, за все усилия и старание на благо клуба!!!
многие болелы клуба не понимают твоего решения уйти, но это твой выбор, удачи и успехов тебе в дальнейшем!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:34
Скорее всего так и не договорились по зар.плате с Ливерпулем. Сейчас у него 180 тыс.фунтов, а Реал возможно даст 300+ тысяч. Как и другим своим игрокам. Если даже не играющий Алаба получает 372 тыс.фунтов, который тоже погнался за деньгами в своё время.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Эксперт Футбола (раскрыть)
вчера в 12:42, ред.
вдвойне приятно. значит будет смотреть, как Барса больно сделает Реалу с Трентом ))
а после таких матчей Хави Алонсо с голосом Анчелотти скажет
Реал не в лучшей форме, матч показал недостатки. мы еще вернемся...
короче эмоции эмоциями, будем верить, что Слот выстроит системный футбол нового Ливерпуля, а клуб не провалится в летнее ТО.
хочу чтоб МанСити и Ливерпуль были сильней Реала.
а Барса как то сама найдет новые решения быть сильней Реала))
у Лапорты еще есть рычаги.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:38
Всё надеялся, что он будет в центре полузащиты Ливерпуля, не самый выдающийся защитник, но с его пасом и ударами он хорошо бы смотрелся в центре
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:32
а Ливерпулю ситуацию с Мак Аллистером и Конате лучше решить.
чем раньше, тем лучше.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:31
смешанные чувства. но спасибо за все трофеи, фантастически топовый игрок.
надеюсь, и со сборной завоюет что то.
и не хотелось бы его в возвращения в АПЛ.
пусть бегает за свой Реал и , вероятно, саудитские клубы.
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 12:29
Беллингэм всё же уговорил Трэнта с переходом в Реал))) ну что Посмотрим на него в ЛЛ ! Игрок он классный мне нравится ! До сих пор помню его в противостоянии с Барсой в ЛЧ )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:28
Решил уйти ,значит так надо.
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