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В «Лидсе» положили конец спекуляциям о будущем Фарке

вчера, 10:28

Председатель «Лидса» Парааг Марат высказался на BBC Radio Leeds о будущем главного тренера Даниэля Фарке.

Под руководством специалиста команда стала победителем Чемпионшипа, набрав 100 очков, и вернулась в Английскую Премьер-Лигу. Однако появлялись слухи о том, что клуб может летом сменить рулевого.

Я положил конец спекуляциям. Он мой человек.

Я очень рад снова поработать с Даниэлем и сотрудничать с ним.

У меня нет никаких иллюзий, что это будет легко. Последние два сезона три команды, получившие повышение, сразу же спускались вниз, но у нас есть то, чего нет у них, прежде всего, у нас есть Даниэль Фарке.

Он сказал вам всем, что был на 100% уверен, что мы выйдем в Премьер-лигу после ничьей с «Суонси», и он верил в это, и я люблю его за это.

У него есть эта убеждённость и вера, и я сказал ему в частном порядке, что с нетерпением жду возможности двигаться вперёд вместе, но я не чувствовал, что пришло моё время говорить, потому что кто-то хотел пустить слух.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:30
Вообще, Фарке шороший тренер и очень жаль, что ему не удалось поработать в Краснодаре, думаю при нем многие игроки южан вышли бы на пик результативности....но увы, случилось что случилось. Фарке ставит сверх атакующий футбол, забивая на оборону, и если в Чемпионшипе это проходит, то вот в АПЛ у Лидса снова могут возникнуть проблемы...нужно задуматься, иначе из "своего человека" легко можно превратиться в "безработного"!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:06
Хорошо, когда у тренера такая поддержка....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:49
Ну что, тогда надо подумать, Марату как усилить команду своего человека. ))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:45
"Я положил конец спекуляциям. Он мой человек."
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Реально сильно звучит!!!))
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