В «Лидсе» положили конец спекуляциям о будущем Фарке

Председатель «Лидса» Парааг Марат высказался на BBC Radio Leeds о будущем главного тренера .

Под руководством специалиста команда стала победителем Чемпионшипа, набрав 100 очков, и вернулась в Английскую Премьер-Лигу. Однако появлялись слухи о том, что клуб может летом сменить рулевого.

Я положил конец спекуляциям. Он мой человек.

Я очень рад снова поработать с Даниэлем и сотрудничать с ним.

У меня нет никаких иллюзий, что это будет легко. Последние два сезона три команды, получившие повышение, сразу же спускались вниз, но у нас есть то, чего нет у них, прежде всего, у нас есть Даниэль Фарке.

Он сказал вам всем, что был на 100% уверен, что мы выйдем в Премьер-лигу после ничьей с «Суонси», и он верил в это, и я люблю его за это.

У него есть эта убеждённость и вера, и я сказал ему в частном порядке, что с нетерпением жду возможности двигаться вперёд вместе, но я не чувствовал, что пришло моё время говорить, потому что кто-то хотел пустить слух.