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Азар проехал 167 километров, Бонуччи пробежал марафон. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 19:08
Азар
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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:13
Спасибо Евгению!
Умеет делать подборки фото!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:11
Посмотришь на ребят с собакенами и легче дышится - жизнь продолжается...
Вот только своего не сберег....((((((((((((((
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:17
"Андрея Мостового не пустили бы на стадион «Эльче»." - Но Андрюха сильно не расстроился - есть время посидеть "за жизнь" подумать...)
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