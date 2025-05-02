Азар проехал 167 километров, Бонуччи пробежал марафон. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Форвард «Милана» Жоау Феликс свозил свою собаку в Комо.
А это уже верный товарищ Давида де Хеа.
Антуан Гризманн показал свое хобби — собирает карточки с игроками НФЛ.
Маркос Льоренте успевает одновременно гулять с дочкой и загорать.
Эден Азар проехал на велосипеде 167 км.
Харви Эллиотт встретился с рэпером Burnaboy.
А Марсель Десайи — с Андреа Пирло.
Лионель Месси купил пиццу и посетил матч своего сына.
Луиш Фигу выложил фото со своей женой Хелен — так пара отреагировала на слухи о расставании.
Девушка дня. Карли — спутница защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Скоро ему, возможно, придется искать новый клуб.
Леонардо Бонуччи пробежал лондонский марафон, после чего потроллил сборную Англии, напомнив им о поражении в финале Евро-2020, выложив фото с пастой и подписав его: «Хорошие лондонские привычки».
Джек Уилшир тоже бежал.
Арсен Венгер увидел своего старого подопечного Дэвида Симена.
Стиляга дня. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Андрея Мостового не пустили бы на стадион «Эльче».
На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных, после прогулки не забывайте ухаживать за своими питомцами — берите пример с Пабло Солари.
Такого же мнения и Федерико Кьеза!
Умеет делать подборки фото!
Умеет делать подборки фото!
Вот только своего не сберег....((((((((((((((
Вот только своего не сберег....((((((((((((((