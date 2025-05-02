Азар проехал 167 километров, Бонуччи пробежал марафон. Как футболисты провели эту неделю

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успевает одновременно гулять с дочкой и загорать.

проехал на велосипеде 167 км.

встретился с рэпером Burnaboy.

А — с .

купил пиццу и посетил матч своего сына.

выложил фото со своей женой Хелен — так пара отреагировала на слухи о расставании.

Девушка дня. Карли — спутница защитника «Спартака» . Скоро ему, возможно, придется искать новый клуб.

пробежал лондонский марафон, после чего потроллил сборную Англии, напомнив им о поражении в финале Евро-2020, выложив фото с пастой и подписав его: «Хорошие лондонские привычки».

тоже бежал.

увидел своего старого подопечного .

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не пустили бы на стадион «Эльче».

На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных, после прогулки не забывайте ухаживать за своими питомцами — берите пример с .

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