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«Акрон» переиграл «Ахмат»

вчера, 16:09
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)3 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Акрон» одержал победу над «Ахматом» в матче 28-го тура РПЛ (3:2).

На 8-й минуте грозненская команда вышла вперёд усилиями Мохаммеда Талаля. На 17-й счёт сравнял Дмитрий Пестряков. На 45+4-й тольяттинский клуб повёл — мяч забил Ифет Даковач. На 72-й гости отыгрались — голом отметился Георгий Мелкадзе. Владимир Хубулов на 85-й поставил точку в игре. На 90+6-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Жилсон Беншимол.

«Акрон» занимает 9-е место в чемпионате России (35 очков). «Ахмат» идёт 13-м (24 балла).

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:04
Акрон с победой, хорошую, играющую команду мы получили в РПЛ.
Ахмат с такой игрой будет играть в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ North West (раскрыть)
вчера в 17:57
Химки не получат лицензию из-за отсутствия финансовых гарантий. Вероятность этого высока. В этом случае возможны варианты обмена между лигами.
drug01
drug01
вчера в 17:43
Акрон очень хорошо проводит заключительные игры первенства!
North West
North West ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:34
А куда кстати Химки денут, если они не вылетят? И кто вместо них будет?)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ x79s5u2qrcpr (раскрыть)
вчера в 17:31
Как хорошо,что не было этого.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:31
Я уже там...
North West
North West ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:30
Без Грозного в РПЛ будет очень скучно - угу, ведь пустующий стадион это так весело...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:26
Там Реал играет, пойдем посмотрим))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:24
Витя!
Да о какой обиде ты говоришь, для меня важно докопаться до сути любого вопроса. Если я не прав - поясни. я учиться никогда не стеснялся.))
x79s5u2qrcpr
x79s5u2qrcpr
вчера в 17:24
Неожиданно, ожидались поддавки.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:22
Если обидел тебя- извини.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:19
Нет, я не ссорюсь и не хочу, но зачем ты это выдал?
Цитирую себя:
"Без Грозного в РПЛ будет очень скучно, поэтому пожелаем Ахмату дальнейших успехов."
Разбираем, я посетовал, что без Грозного будет скучно, и дальше пишу, что этого не желаю - "ПОЭТОМУ ПОЖЕЛАЕМ..."
Вот если бы написал примерно так: "Без Грозного в РПЛ будет очень скучно, но мы рады будем его увидеть в РПЛ через год..." Это да - "ранние похороны" как ты выразился.
Нет?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:14
Олег.
Подлецу- всё к лицу.)))
Ну а если серьезно, не вижу повода для ссоры.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:12
Витя!
Ты прекрасно пишешь и разбираешься в русском языке, поэтому это не только несерьёзно, но и не к лицу солидному человеку.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:12
Хорошая симпатичная играющая команда у Акрона
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:10
А дальше уже можно не читать, если сначала всё сказано.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 17:10
С помощью Всевышнего,Махачкала и Грозный,хотелось,чтоб остались в рпл.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:09, ред.
... и дальше читаем предложение чтобы понять смысл.
И надо правильно мое НАЧАЛО предложения взять...)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:08
Ну ты же написал:"Скучно будет без Грозного"...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:07
А где я стал "хоронить Ахмат"?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:06
Я думаю, что с такой игрой Ахмат останется или напрямую., или через стыки. Там на стыки в ФНЛ претендуют Черноморец, Сочи и Урал. Все Ахмату по силам. Но у них еще две игры и все возможно.
1viking17
1viking17
вчера в 17:06
Акрон с победой и с ПЛ!!!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:03
Рано хоронишь. Никто республику без футбола не оставит. Придется повозиться, повоевать, но из вышки не вылетят. Другое дело: почему, имея не самый плохой состав, команда, каждый год играет на грани вылета...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:47
Без Грозного в РПЛ будет очень скучно, поэтому пожелаем Ахмату дальнейших успехов.
А вообще грустно всё это наблюдать, когда на финише некоторые команды "умирают" типа ради футбола.
Вспомнил матч Рубин - Краснодар.... Хотя тут же и припоминается игра прошлого сезона Динамо с Краснодаром..., а теперь не прошло и "пол года", как Динамо едет в Краснодар... С улыбкой....)))
Urgalz
Urgalz
вчера в 16:43
Акрон уверенно еще на сезон остался в РПЛ.
kd85b92fa4tr
kd85b92fa4tr
вчера в 16:40
Ахмат опять поставил себя в сложнейшее положение, наверное, пора в пердив.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:32
ЭХ, жаль, что времени не было посмотреть! ((
Рад за Акрон: последние матчи могут просто "сидеть-курить"
Но, возможно, игроки , тренер и руководстиво клуба другого мнения. ))
Capral
Capral
вчера в 16:28
Адам.
Честно скажу- даже не было сомнений в том, что возможен слив Акроном. Но Акрон оказался честнее Самары и Рубина...)))
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 16:27
Акрон сегодня играл матч века.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 16:25
Лучше стыки,чем разговоры про слив Акроном,а они были бы.
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