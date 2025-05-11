«Акрон» переиграл «Ахмат»

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вчера, 16:09

«Акрон» одержал победу над «Ахматом» в матче 28-го тура РПЛ (3:2).

На 8-й минуте грозненская команда вышла вперёд усилиями Мохаммеда Талаля. На 17-й счёт сравнял Дмитрий Пестряков. На 45+4-й тольяттинский клуб повёл — мяч забил Ифет Даковач. На 72-й гости отыгрались — голом отметился Георгий Мелкадзе. Владимир Хубулов на 85-й поставил точку в игре. На 90+6-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Жилсон Беншимол.

«Акрон» занимает 9-е место в чемпионате России (35 очков). «Ахмат» идёт 13-м (24 балла).