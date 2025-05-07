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Тренер, сделавший Бекхэма капитаном сборной Англии, возглавил клуб 7-й лиги

вчера, 21:52

«Канви Айленд», выступающий в 7-м английском дивизионе, объявил о назначении Питера Тейлора на должность главного тренера.

В этом клубе он выступал на молодёжном уровне.

В ноябре 2000 года специалист временно возглавлял сборную Англии и впервые назначил Дэвида Бекхэма капитаном национальной команды в матче с Италией.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:22
Большое спасибо, не имел представления.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
в Англии более 7000 футбольных клубов.
есть 4 основных лиг == АПЛ, Чемпионшип, Первая и Вторая лиги.
дальше более 140 индивидуальных лиг и более 480 дивизионов
все они четко определены до 11 уровня.
все дивизионы, что находится ниже, без нормальной структуры.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:55
Седьмой дивизион.....
А сколько их всего? Кто то подскажет?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:53
Пожелаем Тейлору вырастить нового Бекхэма!)
5kb389fznfpp
5kb389fznfpp
вчера в 21:53
Хоть чем-то запомнился тренер
Гость
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