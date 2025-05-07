Тренер, сделавший Бекхэма капитаном сборной Англии, возглавил клуб 7-й лиги

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вчера, 21:52

«Канви Айленд», выступающий в 7-м английском дивизионе, объявил о назначении на должность главного тренера.

В этом клубе он выступал на молодёжном уровне.

В ноябре 2000 года специалист временно возглавлял сборную Англии и впервые назначил Дэвида Бекхэма капитаном национальной команды в матче с Италией.