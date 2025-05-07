Тренер, сделавший Бекхэма капитаном сборной Англии, возглавил клуб 7-й лиги

«Канви Айленд», выступающий в 7-м английском дивизионе, объявил о назначении Питера Тейлора на должность главного тренера.
В этом клубе он выступал на молодёжном уровне.
В ноябре 2000 года специалист временно возглавлял сборную Англии и впервые назначил Дэвида Бекхэма капитаном национальной команды в матче с Италией.
есть 4 основных лиг == АПЛ, Чемпионшип, Первая и Вторая лиги.
дальше более 140 индивидуальных лиг и более 480 дивизионов
все они четко определены до 11 уровня.
все дивизионы, что находится ниже, без нормальной структуры.
есть 4 основных лиг == АПЛ, Чемпионшип, Первая и Вторая лиги.
дальше более 140 индивидуальных лиг и более 480 дивизионов
все они четко определены до 11 уровня.
все дивизионы, что находится ниже, без нормальной структуры.
А сколько их всего? Кто то подскажет?)
А сколько их всего? Кто то подскажет?)