Новый заместитель спортдира «Спартака» назвал важную задачу в клубе

Новый заместитель спортивного директора «Спартака» прокомментировал переход в московский клуб, а также рассказал о работе со спортивным директором .

Для меня переход в «Спартак» — это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился.

В Чили под руководством Франсиса мы реализовали несколько проектов, которые сегодня здорово функционируют. Счастлив снова работать с таким знатоком футбольной индустрии, как Кахигао. В «Спартаке» я буду его помощником по различным направлениям. В частности, возглавлю отдел рекрутинга.

Важная задача — не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодёжке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании.

Пока я прилетел в Москву один, но скоро ко мне присоединится семья. Для меня это очень важно, потому что я понимаю, сколько сил и эмоций потребует работа в «Спартаке». Самом большом клубе России, болельщики которого по праву ждут от команды самых лучших результатов.

Конечно, я уже изучил команду, посмотрел много матчей. Последние результаты в чемпионате России не оправдали ожиданий, но этот сезон ещё продолжается. А следующий, надеюсь, будет по-настоящему успешным. Приложу для этого все свои знания и силы.