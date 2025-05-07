Новый заместитель спортдира «Спартака» назвал важную задачу в клубе

Новый заместитель спортивного директора «Спартака» Марко Бискупович прокомментировал переход в московский клуб, а также рассказал о работе со спортивным директором Франсисом Кахигао.
Для меня переход в «Спартак» — это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился.
В Чили под руководством Франсиса мы реализовали несколько проектов, которые сегодня здорово функционируют. Счастлив снова работать с таким знатоком футбольной индустрии, как Кахигао. В «Спартаке» я буду его помощником по различным направлениям. В частности, возглавлю отдел рекрутинга.
Важная задача — не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодёжке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании.
Пока я прилетел в Москву один, но скоро ко мне присоединится семья. Для меня это очень важно, потому что я понимаю, сколько сил и эмоций потребует работа в «Спартаке». Самом большом клубе России, болельщики которого по праву ждут от команды самых лучших результатов.
Конечно, я уже изучил команду, посмотрел много матчей. Последние результаты в чемпионате России не оправдали ожиданий, но этот сезон ещё продолжается. А следующий, надеюсь, будет по-настоящему успешным. Приложу для этого все свои знания и силы.
Давай-ка подождём-посмотрим, что и как будет у него.
Два последних матча хорошо показали, что Гарсия всё таки мастер: бьёт и точно бьёт как ногами, так и головой, не смотря на свой невысокий рост, по воротам, неуступчив в борьбе за мяч, хорошо видит поле и "не жадина", хорошая физическая готовность...
Другое дело, что его партнёры с ним взаимодействуют не очень.
Не хотят или стесняются?))
Как бы то ни было, по моему мнению, рано его списывать, в отличие как, например, Виллиана Жозе, со счетов.
То//, что я вижу в играх Спартака, у меня, например, отторжения Гарсии, как инородного тела в команде, нет.
Наоборот: ему бы, кроме Барко, ещё кого-то помастеровитее рядышком.
Да и, как показало время, процесс адаптации Гарсии в команде кажется заканчивается.
Давай-ка подождём-посмотрим, что и как будет у него.
Два последних матча хорошо показали, что Гарсия всё таки мастер: бьёт и точно бьёт как ногами, так и головой, не смотря на свой невысокий рост, по воротам, неуступчив в борьбе за мяч, хорошо видит поле и "не жадина", хорошая физическая готовность...
Другое дело, что его партнёры с ним взаимодействуют не очень.
Не хотят или стесняются?))
Как бы то ни было, по моему мнению, рано его списывать, в отличие как, например, Виллиана Жозе, со счетов.
То//, что я вижу в играх Спартака, у меня, например, отторжения Гарсии, как инородного тела в команде, нет.
Наоборот: ему бы, кроме Барко, ещё кого-то помастеровитее рядышком.
Да и, как показало время, процесс адаптации Гарсии в команде кажется заканчивается.
Но мне лично в последних матчах Гарсия нравится.
Но один, как говорится, в поле не воин, тем не менее, он всё таки пытается остро играть у ворот соперников и очень часто ЭТО у него СЕЙЧАС начало получаться.
Другое дело, что с результативностью не очень, но, посмотри, как СЕЙЧАС СДАЛ Барко, а Угальде так просто как пыльный мешок на поле!
Не думаю, что дело в прохой физической готовности и Барко, и Угальде.
Дело, видимо, в чём-то другом.
Это касается особенно Угальде.
А один Гарсия, как игрок всё таки зависимый от партнёров, ничего сделать не может.
Но мне лично в последних матчах Гарсия нравится.
Но один, как говорится, в поле не воин, тем не менее, он всё таки пытается остро играть у ворот соперников и очень часто ЭТО у него СЕЙЧАС начало получаться.
Другое дело, что с результативностью не очень, но, посмотри, как СЕЙЧАС СДАЛ Барко, а Угальде так просто как пыльный мешок на поле!
Не думаю, что дело в прохой физической готовности и Барко, и Угальде.
Дело, видимо, в чём-то другом.
Это касается особенно Угальде.
А один Гарсия, как игрок всё таки зависимый от партнёров, ничего сделать не может.