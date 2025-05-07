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Новый заместитель спортдира «Спартака» назвал важную задачу в клубе

вчера, 19:53

Новый заместитель спортивного директора «Спартака» Марко Бискупович прокомментировал переход в московский клуб, а также рассказал о работе со спортивным директором Франсисом Кахигао.

Для меня переход в «Спартак» — это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился.

В Чили под руководством Франсиса мы реализовали несколько проектов, которые сегодня здорово функционируют. Счастлив снова работать с таким знатоком футбольной индустрии, как Кахигао. В «Спартаке» я буду его помощником по различным направлениям. В частности, возглавлю отдел рекрутинга.

Важная задача — не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодёжке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании.

Пока я прилетел в Москву один, но скоро ко мне присоединится семья. Для меня это очень важно, потому что я понимаю, сколько сил и эмоций потребует работа в «Спартаке». Самом большом клубе России, болельщики которого по праву ждут от команды самых лучших результатов.

Конечно, я уже изучил команду, посмотрел много матчей. Последние результаты в чемпионате России не оправдали ожиданий, но этот сезон ещё продолжается. А следующий, надеюсь, будет по-настоящему успешным. Приложу для этого все свои знания и силы.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:55
То, что, возможно, что-то там "распилили" - предположение не лишённое, по моему мнению, оснований.
Но мне лично в последних матчах Гарсия нравится.
Но один, как говорится, в поле не воин, тем не менее, он всё таки пытается остро играть у ворот соперников и очень часто ЭТО у него СЕЙЧАС начало получаться.
Другое дело, что с результативностью не очень, но, посмотри, как СЕЙЧАС СДАЛ Барко, а Угальде так просто как пыльный мешок на поле!
Не думаю, что дело в прохой физической готовности и Барко, и Угальде.
Дело, видимо, в чём-то другом.
Это касается особенно Угальде.
А один Гарсия, как игрок всё таки зависимый от партнёров, ничего сделать не может.
ngf66j32h79v
ngf66j32h79v
вчера в 20:51
Сколько ни работай, всё равно пятое место.
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Я посмотрел уже всё ещё до трансфера. Вижу то что и ожидал после просмотра его хайлайтов и рассказов о нём людей которые заморочились и посмотрели матчи АЕКа с его участием. То что от его головы отрикошетило в ворота Динамо так это потому что Динамо проклято, им и Жозе забивал, и Маркиньос забил который до этого забивал только екатеринбуржским тренировочным конусам. А Гарсия ожидаемо играет на своём уровне, не подходящем для амбиций борющейся за титул в РПЛ команды. Что ещё ждать смотреть не знаю раз ему 27 лет, прогресс игроков в этом возрасте заканчивается и начинается регресс. Ну по большому счёту. За 5 лямов если бы взяли то вопросов было бы поменьше, но взяли за 19, видимо миллионов 15 Кахигао со Станковичем распилили и с руководителями АЕКа.
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
"трансфер неликвидного Гарсии"

Давай-ка подождём-посмотрим, что и как будет у него.
Два последних матча хорошо показали, что Гарсия всё таки мастер: бьёт и точно бьёт как ногами, так и головой, не смотря на свой невысокий рост, по воротам, неуступчив в борьбе за мяч, хорошо видит поле и "не жадина", хорошая физическая готовность...
Другое дело, что его партнёры с ним взаимодействуют не очень.
Не хотят или стесняются?))
Как бы то ни было, по моему мнению, рано его списывать, в отличие как, например, Виллиана Жозе, со счетов.
То//, что я вижу в играх Спартака, у меня, например, отторжения Гарсии, как инородного тела в команде, нет.
Наоборот: ему бы, кроме Барко, ещё кого-то помастеровитее рядышком.
Да и, как показало время, процесс адаптации Гарсии в команде кажется заканчивается.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:00, ред.
Поёт красиво, а главное о самых актуальных проблемах. Академия давно уже перестала воспитывать футболистов, они всё больше переориентировались на воспитание карьеристов, лодырей и тунеядцев так что идентифицировать там нечего сразу скажу, там надо перестраивать всё до основания. Если этот парень привёз к нам в Академию правильные человеческие ценности то может что и получится, но работы там непочатый край. Хорошим знаком будет если они заберут у агента Андреева Спартак-2 и вообще Спартак перестанет с этим аферистом иметь дело. Вот перво наперво если это случится то пожалуй надежда даже в моём отчаявшемся сердце заживёт. И наоборот, Кахигао вот уже давно в команде, а пока плюсов я не вижу никаких, я даже работы его не вижу, не хочется верить что трансфер неликвидного Гарсии это его рук дело. Но если так то его друг и соратник тоже подоить бензоколонку приехал. Просто всегда душа просит хоть какую то надежду на лучшее.
Гость
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