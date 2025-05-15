В результате жеребьевки «Ростов» будет номинальным хозяином поля в суперфинале Кубка России с ЦСКА.
Хозяин поля получит следующие возможности:
– выбор раздевалки и скамейки запасных на cтадионе;
– приоритет при выборе цветов игровой формы;
– приоритет при выборе времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.
Суперфинал Кубка России 2024/25 пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча – 18:00 мск.
Всем мирной ночи, спасибо за общение!
Всем мирной ночи, спасибо за общение!
Во многих матчах группового этапа некоторые команды забили на результат, т.к. берегли игроков стартового состава для РПЛ.
Во многих матчах группового этапа некоторые команды забили на результат, т.к. берегли игроков стартового состава для РПЛ.