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вчера, 23:36

В результате жеребьевки «Ростов» будет номинальным хозяином поля в суперфинале Кубка России с ЦСКА .

Хозяин поля получит следующие возможности:

– выбор раздевалки и скамейки запасных на cтадионе;

– приоритет при выборе цветов игровой формы;

– приоритет при выборе времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.

Суперфинал Кубка России 2024/25 пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча – 18:00 мск.