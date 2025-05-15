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«Ростов» будет номинальным хозяином поля в суперфинале Кубка России с ЦСКА

вчера, 23:36

В результате жеребьевки «Ростов» будет номинальным хозяином поля в суперфинале Кубка России с ЦСКА.

Хозяин поля получит следующие возможности:

– выбор раздевалки и скамейки запасных на cтадионе;

– приоритет при выборе цветов игровой формы;

– приоритет при выборе времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.

Суперфинал Кубка России 2024/25 пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча – 18:00 мск.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 05:59
Локо переигран в Москве, Спартак переигран в Москве, последняя игра тоже будет в Москве - а Бог, как говорится троицу любит...
adekvat
adekvat
сегодня в 04:55
Ростов дисциплинированая, волевая команда, без понтов.
Goger90
Goger90 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:06
Компенсируют отсутствие еврокубков. Довольно явная прослеживается параллель между Путями РПЛ и регионов и Лигами чемпионов УЕФА и Европы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:22
А почему не в Ростове на Дону?


Всем мирной ночи, спасибо за общение!
протон
протон
сегодня в 00:05
Финал Пути РПЛ, финал Пути чего-то там.. Суперфинал!! А будет ли супермега-финал?? Очень сильно загрузили кубок, в итоге одни и те же играют по кругу друг с другом
Во многих матчах группового этапа некоторые команды забили на результат, т.к. берегли игроков стартового состава для РПЛ.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:52
Надеюсь, Ростов будет хозяином матча! Удачи, соседи! Надо выносить москвичей окончательно!
Гость
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