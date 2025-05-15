«Аль-Иттихад» одержал победу над «Аль-Раэдом» и стал чемпионом

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вчера, 23:46

Завершился матч 32-го тура саудовской Премьер-Лиги, в котором встречались «Аль-Раэд» и «Аль-Иттихад». Хозяева уступили со счётом 1:3.

На 9-й минуте счёт открыл игрок «Аль-Раэда» Умар Гонсалес. Но на 21-й усилиями Стевена Бергвейна «Аль-Иттихад» сравнял. А голы Данилу на 40-й минуте и Аль-Обода Абдулрахмана на 47-й установили окончательные цифры на табло.

Благодаря этой победе клуб стал чемпионом.