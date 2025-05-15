Завершился матч 32-го тура саудовской Премьер-Лиги, в котором встречались «Аль-Раэд» и «Аль-Иттихад». Хозяева уступили со счётом 1:3.
На 9-й минуте счёт открыл игрок «Аль-Раэда» Умар Гонсалес. Но на 21-й усилиями Стевена Бергвейна «Аль-Иттихад» сравнял. А голы Данилу на 40-й минуте и Аль-Обода Абдулрахмана на 47-й установили окончательные цифры на табло.
Благодаря этой победе клуб Карима Бензема стал чемпионом.
А, ну, да, она опять бнз трофеев.
А, ну, да, она опять бнз трофеев.
Это тот самый АльРаэд, в который убежал Матиас Норманн, кинув Ростов и немножко Динамо.
Карма накрыла-таки этого шлимазла..
Это тот самый АльРаэд, в который убежал Матиас Норманн, кинув Ростов и немножко Динамо.
Карма накрыла-таки этого шлимазла..