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«Аль-Иттихад» одержал победу над «Аль-Раэдом» и стал чемпионом

вчера, 23:46
Аль-РаэдЛоготип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)1 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-ИттихадМатч завершен

Завершился матч 32-го тура саудовской Премьер-Лиги, в котором встречались «Аль-Раэд» и «Аль-Иттихад». Хозяева уступили со счётом 1:3.

На 9-й минуте счёт открыл игрок «Аль-Раэда» Умар Гонсалес. Но на 21-й усилиями Стевена Бергвейна «Аль-Иттихад» сравнял. А голы Данилу на 40-й минуте и Аль-Обода Абдулрахмана на 47-й установили окончательные цифры на табло.

Благодаря этой победе клуб Карима Бензема стал чемпионом.

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14 мая
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:45
Очередной трофей в копилку Бензема и Ко, мелочь но приятно
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:27
А что в составе чемпиона нет португальской истерички?
А, ну, да, она опять бнз трофеев.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:06
С победой и чемпионством Карима и остальных!!! Рад за Бензема, Канте и т.д.
баск
баск
сегодня в 00:56
А АльРаэд столь же успешно вылетел в пердив.
Это тот самый АльРаэд, в который убежал Матиас Норманн, кинув Ростов и немножко Динамо.

Карма накрыла-таки этого шлимазла..
HE Э Г О И СT
HE Э Г О И СT
сегодня в 00:36
Поздравляем Авейру.. С очередным пролётом.. Над Эр-Риядом.. Хе.. 😄
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:29
Вернули чемпионский титул. Браво. Аль Иттихад чемпион. Аль Ахлм победитель азиатской лиги чемпионов. Аль Наср без трофей.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:02
Сегодня в Джидде местные шейхи "гуляют"...)
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