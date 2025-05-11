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Тренер «Балтики» поделился тем, как штаб отпраздновал выход в РПЛ

вчера, 13:59

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал источнику, как тренерский штаб клуба отметил выход в Российскую Премьер-Лигу.

Человек, который у нас занимается перелётами, взял с собой гитару. В нашем автобусе была старческая караокская тусовка (смеётся). Мы вспомнили всех — и «Воскресенье», и «Мираж». Я, честно говоря, певец ещё тот. Хоть и говорят, что талантливые люди талантливы во всём, но мне, видно, на ухо наступил медведь в юности. Что-то там подрыкивал, подкрикивал.

Это нормально, когда такие эмоции переполняют. Там даже водитель автобуса нас поддерживал. Это, наверное, самое интересное из поездки. Так совпало, что мы и в прошлом году отмечали выход в Премьер-Лигу в Краснодарском крае. Тогда «Кубань» обыграли и обратно возвращались поездом. Можно сказать, уже традиция. А ещё у нас есть болельщик, который живёт в Италии и прилетает к нам, где бы мы с коллегами ни работали. Сейчас он тоже ехал с нами в автобусе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:18
А мог как Мостовой - ждать приглашения от Спартака
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56, ред.
Футболисты ехали в этом же автобусе? Что ты об этом ни слова не сказано...
Vilar
Vilar
вчера в 16:22
".... говорят, что талантливые люди талантливы во всём..." - сам себя не похвалишь, ходишь, как оплёванный. Хвастун.
Тем не менее, поздравляю! Болел за Балтику.
9yc3m8jxav9w
9yc3m8jxav9w
вчера в 15:18
Похоже превращаются они в команду - лифт.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:11
Андрюха прям сказочник....
Hynter
Hynter
вчера в 14:33
Балтика быстро вернулась в РПЛ, есть что отпраздновать.
htc9wh24wyg4
htc9wh24wyg4
вчера в 14:17
Теперь надо строить планы на успешную игру дальше!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:06
"В нашем автобусе была старческая караокская тусовка (смеётся)." - короче всю дорогу за автобусом "песком присыпали" - так зачем не зима вроде...)))
Гость
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