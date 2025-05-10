«Арсенал» сделает для «Ливерпуля» чемпионский коридор

«Арсенал» проявит уважение к «Ливерпулю», предоставив сопернику чемпионский коридор перед матчем 36-го тура АПЛ . Главный тренер лондонской команды отметил:

Они этого заслуживают. Они были лучшей командой, самой последовательной, и то, что сделали Арне и тренерский состав, было захватывающим, это было действительно хорошо. Они полностью этого заслуживают, и в этом и заключается спорт. Если кто-то лучше, вы должны одобрить и принять и попытаться достичь этого уровня.

Что-то должно вас подталкивать, мотивировать, и иногда боль — это хороший способ, который можно использовать, когда вы действительно хотите что-то сделать. Но это правильно, нужно использовать это как мотивацию на следующий сезон.

Они будут держать этот трофей, и кто-то должен прийти и забрать его из их рук. Я уверен, что у нас будет много претендентов, и очень хорошо подготовленных соперников, которые поднимут свой уровень и сделают борьбу очень сложной.