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«Арсенал» сделает для «Ливерпуля» чемпионский коридор

вчера, 14:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал18:30 Не начался

«Арсенал» проявит уважение к «Ливерпулю», предоставив сопернику чемпионский коридор перед матчем 36-го тура АПЛ. Главный тренер лондонской команды Микель Артета отметил:

Они этого заслуживают. Они были лучшей командой, самой последовательной, и то, что сделали Арне и тренерский состав, было захватывающим, это было действительно хорошо. Они полностью этого заслуживают, и в этом и заключается спорт. Если кто-то лучше, вы должны одобрить и принять и попытаться достичь этого уровня.

Что-то должно вас подталкивать, мотивировать, и иногда боль — это хороший способ, который можно использовать, когда вы действительно хотите что-то сделать. Но это правильно, нужно использовать это как мотивацию на следующий сезон.

Они будут держать этот трофей, и кто-то должен прийти и забрать его из их рук. Я уверен, что у нас будет много претендентов, и очень хорошо подготовленных соперников, которые поднимут свой уровень и сделают борьбу очень сложной.

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Все комментарии
konst19
konst19
сегодня в 05:52
Артета надеется что ливер отдаст ему 3 очка
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 21:35
,,,, но что то пошло не так
протон
протон
вчера в 18:19
Ни секунды не сомневался в Артете и его человеческих качествах и тренерских амбициях: пусть команда смотрит на Ливерпуль и заряжается духом соперничества, и тем, что если постараться можно стать чемпионом. Это должно по-спортивному злить Арсенал, прежде всего.
112910415
112910415
вчера в 16:43
И пусть это будет красиво!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 16:25
Ничего в этом плохого нет! Наоборот это уважение к сопернику!
Вещий
Вещий
вчера в 15:52
Ну а почему бы и нет . команда же решала а не только тренер.
sv_1969
sv_1969 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 15:44
Только от этих трёх очков им не жарко и не холодно думаю
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:27
Всех с Праздником Великой Победы!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:06
испанец решил пойти по принципу Морески : мы вам чемпионский коридор - вы нам три очка)))
akcr5jg3sb78
akcr5jg3sb78
вчера в 14:55
Это будет признание и почесть, красные действительно были на голову выше остальных
Гость
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