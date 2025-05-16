Анчелотти останется в сборной Бразилии, несмотря на проблемы в федерации

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вчера, 19:40

Главный тренер не покинет сборную Бразилии, несмотря на отстранение главы федерации.

Как сообщалось ранее, суд отстранил президента бразильской Федерации футбола Эдналдо Родригеша от должности. Причиной стала подделка подписи в ходе прошлых выборов.

Анчелотти уже проинформирован о ситуации Родригешем. Он заявил, что выполнит свой контракт, так как заключил его с организацией, а не с президентом. Тренер, покидающий мадридский «Реал» по окончании сезона, сохраняет спокойствие.