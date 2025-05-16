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Анчелотти останется в сборной Бразилии, несмотря на проблемы в федерации

вчера, 19:40

Главный тренер Карло Анчелотти не покинет сборную Бразилии, несмотря на отстранение главы федерации.

Как сообщалось ранее, суд отстранил президента бразильской Федерации футбола Эдналдо Родригеша от должности. Причиной стала подделка подписи в ходе прошлых выборов.

Анчелотти уже проинформирован о ситуации Родригешем. Он заявил, что выполнит свой контракт, так как заключил его с организацией, а не с президентом. Тренер, покидающий мадридский «Реал» по окончании сезона, сохраняет спокойствие.

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Hamman
Hamman
вчера в 20:04
Давно уже сборная Бразилии выпала из лидеров мирового футбола. Самая титулованная сборная ЧМ не выдаёт и 10% своих возможностей из-за бардака в федерации и чехарды с тренерами. Хотелось бы чтобы наконец взялись за дело должным образом, выбрали продуктивного и гибкого руководителя федерации. Пора селесао вернуться в элиту мирового футбола, благо топ игроков им не занимать!
Удачи сборной Бразилии и папе Карло в непростом деле.
Гость
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