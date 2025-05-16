Анчелотти останется в сборной Бразилии, несмотря на проблемы в федерации

Главный тренер Карло Анчелотти не покинет сборную Бразилии, несмотря на отстранение главы федерации.
Как сообщалось ранее, суд отстранил президента бразильской Федерации футбола Эдналдо Родригеша от должности. Причиной стала подделка подписи в ходе прошлых выборов.
Анчелотти уже проинформирован о ситуации Родригешем. Он заявил, что выполнит свой контракт, так как заключил его с организацией, а не с президентом. Тренер, покидающий мадридский «Реал» по окончании сезона, сохраняет спокойствие.
Удачи сборной Бразилии и папе Карло в непростом деле.
Удачи сборной Бразилии и папе Карло в непростом деле.