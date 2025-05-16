Лапорта собирается переизбираться на пост президента «Барсы»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после победы команды в чемпионате Испании в интервью источнику сообщил о том, что примет участие в следующих выборах главы клуба.
Мы проделываем очень хорошую работу и заслуживаем продолжения, — отметил функционер.
Лапорта занимает должность с 2021 года.
Помню какое-то очень старое видео, где еще относительно молодой Лапорта (но уже президент) дает интервью на Камп Ноу. Потом выходит на газон и внезапно кричит со всей дури "Барсааа", а потом добавляет, что всегда мечтал это сделать)
Помню какое-то очень старое видео, где еще относительно молодой Лапорта (но уже президент) дает интервью на Камп Ноу. Потом выходит на газон и внезапно кричит со всей дури "Барсааа", а потом добавляет, что всегда мечтал это сделать)