Лапорта собирается переизбираться на пост президента «Барсы»

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вчера, 13:59

Президент «Барселоны» после победы команды в чемпионате Испании в интервью источнику сообщил о том, что примет участие в следующих выборах главы клуба.

Мы проделываем очень хорошую работу и заслуживаем продолжения, — отметил функционер.

Лапорта занимает должность с 2021 года.