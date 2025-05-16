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Лапорта собирается переизбираться на пост президента «Барсы»

вчера, 13:59

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после победы команды в чемпионате Испании в интервью источнику сообщил о том, что примет участие в следующих выборах главы клуба.

Мы проделываем очень хорошую работу и заслуживаем продолжения, — отметил функционер.

Лапорта занимает должность с 2021 года.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:40
При своей противоречивости, с Лапортой связаны одни из лучших событий в истории Барсы, подъем и развитие клуба
catal
catal
вчера в 14:53
Если посмотреть прошлую историю Барселоны с Лапортой - ничего особенного он не сделал, пытался побеждать (как и сейчас) прежним составом, доставшимся "в наследство", потом менял тренера (как и сейчас), а потом начинал тратить какие то огромные деньги на смену состава и выкидывал ветеранов из клуба - это будущее Барселоны. Алгоритм уже известен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:50, ред.
Барса не Реал, а Лапорта не Перес.
это Перес установил абсолютную власть, и "выборы" только ради легитимности Переса. непросто так в Мадриде шутят, что Перес выиграл выборы Переса.
в 2009 г Перес вернулся, не имея соперников.
это же повторилось в 2013, 2017, 2021 и 2024 годах.
всех потенциальных конкурентов еще в 2012 г. вычистил сам Флорентино своими ловкими поправками в устав мадридского клуба.
да, конкуренты уже известны.
и главный конкурент - Виктор Фонта.
drug01
drug01
вчера в 14:22
Результат хороший, есть успехи надо работать дальше!
wwqxkaxc2nhz
wwqxkaxc2nhz
вчера в 14:21
А после окончание президентства испанская налоговая его привлечет за налоговые нарушения. Сейчас не трогают, копят информацию.
Вещий
Вещий
вчера в 14:20
Интересно а конкурент у него будет... или в одну калитку пройдет переизбрание.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:19
Наверное это самое лучшее для клуба
Брулин
Брулин
вчера в 14:02
Лапорта великий умный президент, который всем сердцем любит клуб. Что еще надо?
Помню какое-то очень старое видео, где еще относительно молодой Лапорта (но уже президент) дает интервью на Камп Ноу. Потом выходит на газон и внезапно кричит со всей дури "Барсааа", а потом добавляет, что всегда мечтал это сделать)
Гость
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