Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияМедийная футбольная лига 2025. 6 сезон

Глава Медиалиги о переходе Дани Алвеса: «Есть ощущение, что договорятся»

вчера, 08:25

Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил источнику о переговорах нескольких команд по переходу бывшего защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса.

Позиция Дани — годовой контракт и определённая сумма. Позиция нескольких команд, которые ведут переговоры с ним, — это полгода контракта, либо год, но разбитый пополам с пролонгацией, потому что никто не знает, в какой форме он приедет. И небольшой торг по стоимости. Но есть ощущение, что договорятся. Я думаю, что в ближайшие пару недель будет какая-то конкретика. За него борются несколько клубов Медиалиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ростов» будет номинальным хозяином поля в суперфинале Кубка России с ЦСКА
15 мая
Сборная России может провести матч с Аргентиной
15 мая
«Факел» получил лицензию РФС-1
14 мая
Станкович пропустил пресс-конференцию после матча с «Динамо»
11 мая
«Алания» вылетела из Первой лиги
11 мая
Судья случайно ударил игрока ЦСКА по лицу во время матча с «Краснодаром»
11 мая
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:25
УТКИ-бывают разные))))))
sggqpg67qd39
sggqpg67qd39
вчера в 11:11
56ы вы там все и ощущения у вас 56ьные
Варвар7
Варвар7 ответ матос (раскрыть)
вчера в 09:58
Размер з/п даже примерно не озвучивают, называя ее " определенной суммой", но уже робко надеятся , хоть немного её сбавить в результате торгов, в случае приезда бразильца и если действительно его хотят заполучить несколько клубов Медиалиги, скорее всего в качестве пиара ,то надо полагать сумма немалая.)
shlomo
shlomo
вчера в 09:58
В МЛС не хочу, к Саудитам не хочу...... хочу в Россию....:)))
матос
матос ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 08:57
Интересно какую зп ему предлагают , этот именитый бразил верняк за мизер в Россию не поедет даже находясь на пенсии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:33
У каждого свои проблемы и причуды...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 