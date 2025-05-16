Глава Медиалиги о переходе Дани Алвеса: «Есть ощущение, что договорятся»

Президент Медиалиги сообщил источнику о переговорах нескольких команд по переходу бывшего защитника «Барселоны» .

Позиция Дани — годовой контракт и определённая сумма. Позиция нескольких команд, которые ведут переговоры с ним, — это полгода контракта, либо год, но разбитый пополам с пролонгацией, потому что никто не знает, в какой форме он приедет. И небольшой торг по стоимости. Но есть ощущение, что договорятся. Я думаю, что в ближайшие пару недель будет какая-то конкретика. За него борются несколько клубов Медиалиги.