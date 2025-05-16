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«Крылья» до 21 мая предоставят документы, касающиеся долговых обязательств

вчера, 16:46

«Крылья Советов» предоставят документы, касающиеся долговых обязательств, до следующей среды.

16 мая прошло заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором её членами был утверждён необходимый перечень документов, в том числе дополнительных, которые необходимы для завершения прохождения процедуры лицензирования самарской командой. Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал:

Все документы, касающиеся деятельности клуба, проекта бюджета на следующий год — приняты комиссией РФС по лицензированию. А вот всё что касается вопроса долговых обязательств перед «РТ-Капитал», который не решался в течение 11 лет, требует дополнительных документов.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 17:11, ред.
Дали недельку до 2 1...)
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