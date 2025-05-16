«Крылья» до 21 мая предоставят документы, касающиеся долговых обязательств

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вчера, 16:46

«Крылья Советов» предоставят документы, касающиеся долговых обязательств, до следующей среды.

16 мая прошло заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором её членами был утверждён необходимый перечень документов, в том числе дополнительных, которые необходимы для завершения прохождения процедуры лицензирования самарской командой. Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал: