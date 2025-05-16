«Крылья» до 21 мая предоставят документы, касающиеся долговых обязательств

«Крылья Советов» предоставят документы, касающиеся долговых обязательств, до следующей среды.
16 мая прошло заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором её членами был утверждён необходимый перечень документов, в том числе дополнительных, которые необходимы для завершения прохождения процедуры лицензирования самарской командой. Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал:
Все документы, касающиеся деятельности клуба, проекта бюджета на следующий год — приняты комиссией РФС по лицензированию. А вот всё что касается вопроса долговых обязательств перед «РТ-Капитал», который не решался в течение 11 лет, требует дополнительных документов.