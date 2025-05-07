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Антон Шунин завершил игровую карьеру

вчера, 15:41

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин объявил о завершении игровой карьеры.

Год назад я не планировал заканчивать карьеру. Думал, что этот момент далёк и я подпишу контракт с «Динамо». Когда не продлили, задумался о другой команде – хочу ли я играть где-то ещё? Рассматривал предложения и в России, и за границей. Было несколько факторов, которые я учитывал: борется ли клуб за титулы, где находится – в Москве или другом городе. Понятно, что финансы тоже имели значение. И, конечно, комфорт семьи, которая поехала бы со мной. Из вариантов, которые были, я не выбрал ни одного.

В какой-то момент понял главное – у меня нет желания играть за другой клуб, кроме «Динамо». Это стало самым важным в моей истории. Но я решил оттянуть момент прощания – посмотреть, что будет дальше. Хорошо мне будет или нет? Если нет, то зимой я мог бы продолжить карьеру. Но ровно через год в конце этого сезона я объявляю о её завершении. Когда полностью меняешь свою жизнь, думаешь, а каково это – жить по-другому? Оказалось, что закончить с футболом не так сложно, как кажется. Нужно только себя занять, что я и сделал.

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Все комментарии
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
...когда Я впервые услышал эту фамилию и правда чем то родным
созвучным с легендарной фамилией пахнуло! Но нет всего лишь
среднестатистический вратарь, не удивил, особо не радовал, но
за пренадлежность к одному Клубу-уважение!!!
112910415
112910415
вчера в 20:06
время пришло, факт
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:41
Антону респект за преданность Динамо!
x78f4n3w86w5
x78f4n3w86w5
вчера в 17:10
Пора уже было Антохе вешать бутсы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:09
Удачи, Антону
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:50
Так до высоты Яшина он не доиграл!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:38
38 лет. Мог бы ещё играть. Принял решение, уважение.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:32
Из всего многословия понятно одно. Ждал продления контракта от Динамо, не продлили. Кинулся к другим, все отвернулись, слишком большие запросы. Решил, что играть можно только в Динамо, но Динамо молчит. Значит пора заканчивать.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:08
хотел как и раньше, в сидеть в Москве филонить на тренировках и получать зарплаты большие )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:07
Надо проводить путем - это точно!!!
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