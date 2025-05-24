Даниэль Карвальо высказался об уровне РПЛ на фоне отстранения от еврокубков

Бывший полузащитник и легенда ЦСКА поделился мнением о российской Премьер-Лиге в условиях изоляции от международных турниров:

С учетом того, что Россия не играет в еврокубках, мне кажется, что многие высококлассные футболисты не приезжают играть в российские лиги. Но вне сомнений, когда откроются все рынки и границы, игроки высокого уровня вернутся в Россию, а качество российского футбола еще больше вырастет. Дай Бог, чтобы российские команды блистали на международной арене. Надеюсь, скоро все откроется и российские команды будут участвовать в еврокубках.