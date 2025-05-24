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Даниэль Карвальо высказался об уровне РПЛ на фоне отстранения от еврокубков

вчера, 11:32

Бывший полузащитник и легенда ЦСКА Даниэль Карвальо поделился мнением о российской Премьер-Лиге в условиях изоляции от международных турниров:

С учетом того, что Россия не играет в еврокубках, мне кажется, что многие высококлассные футболисты не приезжают играть в российские лиги. Но вне сомнений, когда откроются все рынки и границы, игроки высокого уровня вернутся в Россию, а качество российского футбола еще больше вырастет. Дай Бог, чтобы российские команды блистали на международной арене. Надеюсь, скоро все откроется и российские команды будут участвовать в еврокубках.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:16
Спасибо Даниелю за хорошую оценку нашего футбола. Здоровья, удачи.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:40
Да уровень РПЛ сильно упал тут и говорить не о чем
Гость
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