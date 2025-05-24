Мирзов о том, что «Химки» избежали прямого вылета: «Необъяснимо, но факт»

Футболист клуба «Химки» Резиуан Мирзов рассказал, за счёт чего команда избежала прямого вылета из Российской Премьер-Лиги.
Это необъяснимо, но факт. Но вообще всё дело в нашем характере, желании играть до конца.
На вопрос о том, насколько сложно играть во время финансовых проблем, которые сложились в клубе, футболист ответил:
В таких условиях, как в этом году в «Химках», я ещё не играл. Ждём, когда всё решится. Руководство нам сказало, что всё будет хорошо.
«Химки» занимают 11-е место после 29 туров, набрав 29 очков.
просто никому об этом даже говорить не хочется
просто никому об этом даже говорить не хочется
Летом начнут кипишевать
Летом начнут кипишевать