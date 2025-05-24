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Мирзов о том, что «Химки» избежали прямого вылета: «Необъяснимо, но факт»

вчера, 10:31

Футболист клуба «Химки» Резиуан Мирзов рассказал, за счёт чего команда избежала прямого вылета из Российской Премьер-Лиги.

Это необъяснимо, но факт. Но вообще всё дело в нашем характере, желании играть до конца.

На вопрос о том, насколько сложно играть во время финансовых проблем, которые сложились в клубе, футболист ответил:

В таких условиях, как в этом году в «Химках», я ещё не играл. Ждём, когда всё решится. Руководство нам сказало, что всё будет хорошо.

«Химки» занимают 11-е место после 29 туров, набрав 29 очков.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 13:31
да все обьяснимо.
просто никому об этом даже говорить не хочется
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:41
"Руководство нам сказало, что всё будет хорошо"- "И вы держитесь!" )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:41
"Руководство нам сказало, что всё будет хорошо..."
Летом начнут кипишевать
Гость
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